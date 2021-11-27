مفاجأة فنية مدوية: بعد سنوات من رحيله جواز سفر نور الشريف يكشف مفاجأت عن ديانته وإسمه الحقيقي! (شاهد)

الرياض - محمد الاطلسي - نور الشريف ممثل مصري ولد في الخليفة بالقاهرة، وتوفي والده وكان عمره وقتها سنة واحدة.

بدأ التمثيل في المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل بها، كما كان لاعبًا في أشبال كرة القدم بنادي الزمالك ولولا حبه للتمثيل لاتجه لكرة القدم.

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بعد أن حصل على الثانوية العامة التحق بكلية التجارة، ثم تركها والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1967 بتقدير امتياز وكان ترتيبه الأول.

تزوج من الفنانة بوسي بعام 1972 وله بنتان هما سارة ومي، انفصلا بعام 2006 ثم عادا بعام 2015.

تعرف أثناء دراسته بالمعهد على الفنان سعد أردش، الذي رشحه للعمل معه في دور صغير في مسرحية الشوارع الخلفية، ثم اختاره المخرج كمال عيد ليمثل في مسرحية روميو وجولييت، وأثناء البروفات تعرف على الفنان عادل إمام الذي رشحه للمخرج حسن الإمام ليقدمه في فيلم قصر الشوق، وقد حصل عن هذا الدور على شهادة تقدير وكانت أول جائزة يحصل عليها.

قام بالإخراج المسرحي أول مرة على مسرح الهناجر بمسرحية الكاهن، كما قام بالإخراج السينمائي لمرة واحدة بفيلم العاشقان. حصل على عدد من الجوائز عن العديد من أعماله السينمائية من عدد من المهرجانات.

وخلال الايام الماضية تداولت مجموعة من الحسابات الناشطة المعنية بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورةً نادرة لجواز السفر الخاص بالفنان المصري الراحل “نور الشريف”، والتى أوضحت العديد من المعلومات، وحسمت الجدل المثار حول إسم الفنان الحقيقي وديانته. اللذين دائما ما يختلف حولهما عدد كبير من الجمهور، وذلك بسبب الأشاعات التى روجت حول هوية الفنان الحقيقية، خاصة بعد وفاته.

حيث كشفت تلك الصورة المتداولة لجواز السفر الخاص بالفنان القدير الراحل، العديد من المعلومات الشخصية عنه، مثل اسمه الحقيقي وديانته. وردت علي كثير من الإشاعات التى نالت من الفنان نور الشريف، أثناء حياته وبعد وفاته.

وأوضح جواز السفر الإسم الحقيقي لـ نور الشريف، وهو نور الشريف جابر محمد عبدالله، وذلك بعد أن قام الفنان بتغيره، حيث أن إسمه عند الولاده كان (محمد جابر محمد عبدالله) إلي أن قام بتغيره في الوثائق الرسمية ليصبح اسمه السينمائي هو أيضاً إسمه الحقيقي وليس مجرد إسم فنى، وأن الديانة الخاصة به التى كان يعتنقها هي الإسلام، حيث أثيرت أقاويل حول كونه غير مسلم.

ونور الشريف أنه من مواليد في عام 1946 في حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وترجع أصول عائلته إلى محافظة المنيا .

قدم الفنان نور الشريف عدة أدوار للسينما المصرية بدأها منذ العام 1966 من خلال فيلم قصر الشوق، وفي عام 1999 قدم فيلم العاشقان الذي قام فيه بتجربة الإخراج لأول مرة،كما تألق أيضا في الدراما من خلال مسلسلاته التى يُعد أشهرها: (لن أعيش في جلباب أبي، والرجل الآخر، والدالي، والأمير المجهول، وحضرة المتهم أبي، وعائلة الحج متولي، والعطار والسبع بنات، والرحايا.) وعدة مسلسلات تاريخية أهمها: (هارون الرشيد وعمر بن عبد العزيز)، أما على مستوى السينما، فقد قدم قرابة الـ 200 عمل سينمائي في حياته الفنية.

توفي الفنان نور الشريف في يوم الثلاثاء في 11 اغسطس 2015 في القاهرة بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 سنة. وتم تشييع جثمانه يوم الأربعاء 12 اغسطس 2015 من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.