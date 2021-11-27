صدمة..  أمير عربي يطعن رشدي أباظة من الظهر ويمارس الجنس مع زوجته في دولة المغرب..  تفاصيل مثيرة 

الرياض - محمد الاطلسي - حكاية مؤلمة من حكايات الخاينة التي تعرض لها الفنان رشدي اباظة من قبل زوجته صباح والتي سبق وان اعترفت علنا بإرتكاب الواقعة في دولة المغرب مع احد امراء العرب .

ويحكي - طبقا لوسائل الاعلام - ان زواج بدأ بقصة حب عميقة حيث كان كل منهما يُكن للأخر مشاعر حب واحترام، جعلتهما يرتبطان بعلاقة عاطفية كُللت بالزواج الذي تم فى وقت سريع وانتهى أيضًا فى ذات السرعة .

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صباح وبعد أن أصبحت زوجة رشدي أباظة طارت إلى المغرب لارتباطها بإحياء مناسبة هامة للغاية في هذه الدولة التي حدث فيها مالم يكن متوقع .

خلال تواجدها فى المغرب، بحسب الروايات، تلقت "صباح" اتصالا من شقيقتها، التى أخبرتها أن سامية جمال وصلت لبنان وسألت عليها وعلى رشدي أباظة، كما أكدت لها أنه مازالت زوجته ولم يطلقها كما أخبرها، ومن هنا قررت "الشحرورة" أن تحصل على الطلاق.

فى المقابل كشفت صباح فى حوار تلفزيونى لها أن سبب الطلاق كان الخيانة، وقالت إنها وبالرغم من حبها لرشدي إلا أن هذا الحب لم يمنعها من أن تخونه.

وذكرت صباح أنها كانت في زيارة لإحدى الدول العربية خلال فترة زواجها وهناك "حبت عليه" أحد الأمراء، مؤكدة أن تلك الواقعة كانت السبب في طلاقها من رشدي أباظة وقتها، وأشاعت تقارير صحفية أن رشدي طلب صباح فى بيته الطاعة معللاً ذلك بأنها "جرحت رجولته".

وإلى جانب رشدي أباظة ولأنها وكما قالت صريحة مع جمهورها ولا تريد أن تمنع عنه أى حقيقة تخصها، اعترفت "الشحرورة" بأنها خانت أزواجها تمامًا كما خانوها، فيما شددت فى تصريح صادم على أن "الخيانة ليست بعيدة عن حياة الفنانين".