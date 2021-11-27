أحمد حاتم ينشر صورة برفقة حسين ومصطفى فهمى بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

شارك الفنان أحمد حاتم، متابعيه وجمهوره، بصورة تجمعه مع النجم مصطفى فهمي والنجم حسين فهمي، اثناء تواجدهما في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أقيمت فعاليته أمس، في دورته الـ 43، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، حيث نشر حاتم الصورة التي توسط فيها النجمان عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "بتمشي في زمن الشقاوة".

وسرعان ما حصدت الصورة على إعجاب الكثير من متابعي حاتم عبر انستجرام، حيث يعد هذا هو الظهور الأول للنجم مصطفى فهمي، بعد ازمه انفصاله عن المذيعة فاتن موسي منذ عدة أسابيع، واستقبلت الصورة عشرات التعليقات ومئات الاعجابات خلال وقت قصير من نشرها.

وشهد الحفل الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، حضورا كثيفا من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والدول العربية والعالم، وعددا كبيرا من الصحفيين والإعلاميين، والشخصيات البارزة.

بدأ الحفل بظهور الفنان خالد الصاوي، الذي قدم فقرة كوميدية بمشاركة الفنان علي ربيع، عن دور السينما في دعم ثقافة الاختلاف، ثم ظهرت الإعلامية منى عبد الوهاب، لتقديم باقي فقرات الحفل.

تلا ذلك كلمة المنتج والسيناريست محمد حفظي، رئيس المهرجان، التي أكد خلالها أن الدعم والتشجيع الذي تلقاه على مدار سنوات رئاسته للمهرجان كان دافعا كبيرا له للتطوير دورة تلو أخرى، وأضاف أن المهرجانات الفنية ونجوم الفن والأدباء هم قوى مصر الناعمة، وذلك قبل أن يتم عرض مقطع فيديو تم من خلاله استعراض صور أبرز النجوم الذين رحلوا عن عالمنا خلال الفترة الماضية، من بينهم سهير البابلي، عزت العلايلي، يوسف شعبان، سمير غانم، دلال عبد العزيز، وغيرهم.

ثم وجه "حفظي" الدعوة لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لافتتاح الدورة 43، وأكدت الوزيرة في كلمتها على دعم الدولة الدائم للثقافة والفنون، واعتزازها بالمكانة التي وصل إليها مهرجان القاهرة باعتباره المهرجان العربي الوحيد المصنف ضمن مهرجانات الفئة الأولى من الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس.