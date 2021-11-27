هذه الفنانة الشهيرة و الجميلة صنفت على أنها صاحبة أكبر قضية دعارة في الوسط الفني .. لمن تتوقع ان تكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - هي ممثلة مصرية، ولدت لأسرة تحب الموسيقى والفن، حصلت على دبلوم الفنون التطريزية، ثم اختارها المخرج (صلاح أبوسيف) وهى فى الرابعة عشرة من عمرها للمشاركة فى فيلم (بين السماء والأرض) وقد تعرف جمهورالسينما المصرية عليها أكثر فى فيلمها التالي «المراهقات»، الذى شاركت فى بطولته مع الفنانة ماجدة، قبل أن يختارها المخرج حسين كمال لبطولة فيلم «البوسطجى» الذى كان بمثابة انطلاقتها الحقيقية على الشاشة الكبيرة، وذلك فى 1968 أمام شكرى سرحان وصلاح منصور، ويعد الفيلم من علامات السينما المصرية، .

عبر مسيرتها الفنية بلغ رصيدها الفنى حوالى 44 فيلماً سينمائياً، وما يزيد على 100 مسلسلاً وسهرة وتمثيلية تليفزيونية وإذاعية، وقد دخلت عالم التمثيل فى سن مبكرة، ومن أفلامها الأخرى: (المتمردون، وزوجة رجل مهم، وزائرالفجر، وحرامية فى كى جى تو، وشبر ونص، وصايع بحر، العاشقات).

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ومن المسلسلات التليفزيونية التى شاركت فيها مسلسلات ( أبنائى الأعزاء.. شكراً، وأحلام الفتى الطائر، وليالى الحلمية، وريا وسكينة، وراجل وست ستات الموسم الأول والثانى، ورجل فى زمن العولمة).

تزوجت وهى صغيرة السن من مهندس بحرى وأنجبت منه ولدًا وبنتًا ثم تزوجت من الممثل محمد خيرى ، وأيضا من الممثل يسرى مصطفى ولكنها انفصلت عنه أيضًا. توفيت فى يوم 13 فبراير 2008 فى منزلها بمصر الجديدة إثر نوبة قلبية.

اسمها الحقيقي زينب مصطفى نصر، وشهرتها الفنية زيزى مصطفى.. دخلت زيزي مصطفى، الفن في عمر صغير، وتميزت بالرقة والطبع الأنثوي، بل أضفت على جميع أفلامها التي شاركت فيها، روح خاصة ممن لديهم حس درامي بشكل أكثر وضوحا في أدوارها وأعمالها.

لا يمكن لأحد أن ينسى دور صفية في فيلم المراهقات، والتي شاركت في بطولته الفنانة الراحلة زيزي مصطفى، مع الفنانة ماجدة، ورغم ذلك لم يحالفها الحظ أن تكون واحدة من نجمات الصف الأول في السينما رغم البداية القوية التي بدأتها في عالم الفن، وخاصة التمثيل في صغر عمرها.

وقد اختارت زيزي مصطفى أن يكون الفن هو وسيلة تواصلها الوحيدة مع الجمهور حيث أنها أختارت عزلة الوسط الإعلامي فلم تكن حاضرة في الاحتفالات أو اللقاءات التلفزيونية إلا فيما ندر لترحل في هدوء تام تاركة تركة ثرية بالأدوار المتنوعة في شخصياتها يزداد بريقها بمرور السنوات عليها.

مسيرتها الفنية

ذكائها الفنى جعلها حاضرة في سينما الشباب، وهو ما يمثل نوعا آخر من وعي الراحلة التي لم ترفض مثل هذه المشاركات باعتبار أنها سبق لها العمل مع الكبار رغم أنه من المؤكد أن الخريطة الفنية شابها الكثير والكثير من التغيير حيث إن البعض من أبناء جيلها رفضوا التواجد في هذا التوقيت

ملف في الآداب

واجهت زيزي مصطفى العديد من الأزمات في حياتها الخاصة بعيدًا عن مجال الفن، فحياتها كانت لا تخلو من المشاكل والأزمات.

كان الــ "الرقيق الأبيض"، عنوان لقضية شغلت الكثيرون وتناولتها الصحف القومية بالتحديد في عام 1974، اتهم خلالها العديد من الممثلات، وبعد نحو 170 يوما من المحاكمة، حصلت الفنانات على إخلاء سبيلهن..

زيزى مصطفى قالت فى التحقيقات ، وأقرت أنها تعرف ميمي شكيب من الوسط الفنى، من حوالى ثلاث سنوات حينها، وأنها انقطعت علاقتها بها منذ سنة تقريبا، كما أنها نفت كل ذلك فى تحقيقات النيابة ونفت ممارسة الدعارة.

القضية اشتهرت باسم الرقيق الأبيض.. شغلت الرأي العام وتناولتها الصحف القومية آنذاك.. حيث تم توجيه الاتهامات للعديد من الفنانات، ويوم المحاكمة، حصلت الفنانات على إخلاء سبيلهن.

قصة الرقيق الأبيض، شغلت الكثيرين في السبعينيات، وكانت زيزي مصطفى، واحدة من أشهر فنانيها.

ففى تاريخ 22 يناير سنة 1974 أصدر وكيل نيابة الآداب بالقاهرة إذن بندب الرائد مازن نور الدين وقوة معاونه له للقبض على أمينة شكيب، وتفتيش مسكنها المبين بالمحضر، وضبط من يوجد بالمنزل معها

وبالفعل تم ضبطها ومعها سها زوجة محى أبنها، وميمى جمال، وسهير توفيق، وناهد يسرى وكريمة الشريف، وسامية شكرى، وشقيقتها ناهد يسرى، ومشيرة إسماعيل الممثلة وعزيزة راشد والمدعوة فيرة.، وشخص أخر سعودى.

وكانت المتهمة الرئيسية فيها الفنانة ميمي شكيب وفنانات أخريات، بينهن زيزى مصطفى وآمال رمزي وسامية شكري وميمي جمال وناهد يسري بتهمة إدارة شبكة آداب، فيما أخلت المحكمة سبيلهن بدعوى عدم ضبطهن متلبسات... وتم بعدها حفظ القضية..

وكانت زيزي من بين المتهمات في القضية ، حيث وُجهت إليها تهمة الممارسة نظير مبلغ 50 جنيه وأنها كانت من ضمن الفنانات اللاتي كن يحضرن حفلات الفنانة ميمي شكيب باستمرار داخل شقتها بـ قصر النيل... إلا أنها نفت في التحقيقات..

مأساة مرضها

عانت الفنانة زيزى مصطفى، فى الفترة الأخيرة من إصابتها بمرض قلبي وعائي، والذى جعلها تبعد عن الفن قبل وفاتها بعام واحد، حيث كانت آخر أعمالها مسلسل" راجل وست ستات" فى 2007، وتوفيت فى منزلها بمصر الجديدة، يوم 13 فبراير عام 2008 عن عمر يناهز 62.