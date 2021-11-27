علي ربيع يشارك متابعيه صورته برفقة ليلي علوي ويسرا وإلهام شاهين

نشر الفنان علي ربيع صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر فى الصورة برفقة الفنانين يسرا و ليلي علوي و الهام شاهين، وذلك من مهرجان القاهرة السينمائي، وهو ما نال إعجاب متابعيه.
عبر الفنان علي ربيع، عن عميق فرحته وتقديره بوجوده في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢١.
وقال على ربيع، أثناء كلمة له في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢١، مساء الجمعة: "محدش يقولي حاجة ومحدش يقرب مني ومش هعمل لحد حاجة، هروح بس اخد صورة مع الفنانة يسرا، ده انا امي دعيالي".
وأضاف الفنان علي ربيع: "حبيبيتي حبيبتي منورة الدنيا، وفرحان باستاذه إلهام شاهين، ويسرا، وليلى علوي، ولبلبة كمان، وممكن صورة بقى".
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