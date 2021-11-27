وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

عبد الدايم : مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تخطى تحديات ودعم الدولة لتطويره اعاده أكثر شباباً

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظى وذلك على مسرح الاوبرا الكبير وبحضور حشد ضخم من نجوم وصناع السينما وأكثر من 200 ضيفاً من المتخصصين فى مجال الفن السابع من مختلف أنحاء العالم .

وخلال الافتتاح القت وزيرة الثقافة كلمة قالت فيها ان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ولد كبيراً وأستمر يتخطى صعاب وتحديات جمة قبل أن يشهد في دوراته الأخيرة تحديثا وتطويرا كبيرا اعاده أكثر شباباً ليؤكد أحقيته فى الحصول على لقب المهرجان العربي الوحيد ضمن مهرجانات الفئة A في تصنيف الإتحاد الدولي للمنتجين ، واضافت انه خلال الدورات الاخيرة حظى المهرجان بدعم وافر من الدولة المصرية بكافة أجهزتها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنح كافة الإمكانات للفعاليات الفنية والثقافية المعبرة عن وجه مصر الحضاري ودعم القيادات الشابة ، وذلك تأكيداً على الإيمان بالدور الذي تقوم به السينما لتحقيق التواصل بين الثقافات المختلفة وحفاظا على مكانة مصر باعتبارها قبلة للفنون والابداع فى العالم ، ويشهد على ذلك حرص العديد من صناع السينما على أن تكون القاهرة منطلق عروض افلامهم عالميا، بجانب الدور الذي يتعاظم للمهرجان في دعم الصناع الشباب سواء على مستوى عملية الإنتاج أو المستوى التعليمي المعرفي حيث يقدم المهرجان محاضرات لأسماء بارزة في صناعة السينما ، وقالت أدعوكم ليس باعتباري فقط وزيرة الثقافة وإنما كفنانة أقدر هذا الفن الرفيع، للاستمتاع بمجموعة من العروض تمثل ثقافات أكثر من 60 دولة ابتداء من صباح الغد وحتى الخامس من ديسمبر المقبل على أهم وأعرق مسارح القاهرة، ، ووجهت التحية لرئيس المهرجان وفريق العمل على جهدهم المبذول لتخرج الدورة الثالثة والأربعين للنور بصورة مشرقة تليق بإسم مصر مرحبة بضيوفها واختتمت كلمتها ب تحيا مصر ... عاصمة السينما العربية.

وقال محمد حفظى ان مهرجان القاهرة السينمائى الدولى من أهم عناصر القوى الناعمة لمصر وشبهه بالرموز من المبدعين منهم أم كلثوم ، نجيب محفوظ ، يوسف شاهين ومحمد صلاح ، واشار الى مكانة السينما المصرية فى العالم ومكان المهرجان على خارطة الفعاليات المتخصصة ، واكد السعى على ان يكون المهرجان مركزا لدعم صناع السينما المصريون والعرب ، واضاف أن السينما للجمهور بكل اطيافه مؤكد الحرص على اختيار أفضل وأهم الأفلام من كل العالم لعرضها فى القاهرة ، وقدم الشكر للدولة المصرية ووزارة الثقافة على ثقتها ودعمها ولفريق عمل المهرجان والجمهور ، ووجه دعوة للحضور للوقوف دقيقة حداد تحية لارواح الراحلين السينمائيين هذا العام والذين تم عرض فيلم عنهم .

استهل الحفل بالسلام الوطنى وشارك فى تقديمه الفنان خالد الصاوى والموسيقار هانى شنودة الذى قدم معزوفة صاحبتها بالغناء المطربة هند عبد الحليم ، كما سلمت الفنانة مني زكي جائزة فاتن حمامة للتميز للفنان كريم عبد العزيز،تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة وسلم الفنان سمير صبرى جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر للفنانة نيللي .

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.