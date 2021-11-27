الفيلم السعودي ”بلوغ” يفتتح مسابقة آفاق السينما العربية

في عرضه العالمي الأول، يفتتح الفيلم الروائي السعودي "بلوغ" مسابقة آفاق السينما العربية، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل.

فيلم "بلوغ" هو أحد عروض السجادة الحمراء، ويعرض خارج المسابقة، ومن المقرر أن ينطلق عرضه في تمام الساعة الـ 3 مساء، في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويستمر لمدة 70 دقيقة، تعقبها مناقشة مع مخرجات العمل، وهن سارة مسفر، فاطمة البنوي، جواهر العامري، هند الفهاد، نور الأمير.

تتناول أحداث الفيلم خمس قصص تستكشف العمق الإنساني تحت وطأة المعاناة والأسرار والقلق والخوف.

سارة مسفر، مخرجة سعودية حاصلة على بكالوريوس الفنون السينمائية من جامعة عفت بالسعودية، وآخر أفلامهما هو "من يحرقن الليل" الحاصل على التنويه الخاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020.

فاطمة البنوي، ممثلة وكاتبة ومخرجة سعودية. بعد ريادتها في تقديمها السعودية لجوائز الأوسكار مع فيلمها الأول كممثلة، "بركة يقابل بركة" 2016، يشارك فيلمها القصير "حتى نرى النور" كجزء من فيلم "بلوغ".

جواهر العامري، هي مخرجة ومنتجة، أجرجت "سعدية سابت سلطان"، وهو قصير حاز على جائزة لجنة التحكيم من مهرجان السعودية، إضافة إلى فيلمها الطويل "عزيز هالة"، المشارك في معمل البحر الأحمر.

هند الفهاد، مخرجة سعودية فازت بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان دبي السينمائي عن فئة الأفلام الخليجية القصيرة فيلم "بسطة"، وترأست لجنة تحكيم أفلام الطلبة في مهرجان أفلام السعودية عام 2017.

نور الأمير، مخرجة وكاتبة سعودية، قدمت العديد من الأفلام القصيرة، مثل "جاري الجدار" وهو فيلم روائي قصير، و"الاص" وهو فيلم وثائقي قصير فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير للطلاب عام 2017، في مهرجان الأفلام السعودية.