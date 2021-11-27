شاهد.. فيدرا ترتدى فستان مكتوب عليه آية قرآنية بـ القاهرة السينمائي

كشفت الاستايلست إسراء جلال - عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام - عن بعض إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، الذي أقيم أمس، وكانت هذه الإطلالات بتوقيع الأولى.
وكانت من بين الإطلالات التي شهدت توقيع إسراء جلال ، هي إطلالة الفنانة فيدرا المصري ، والتي ظهرت فيها الأخيرة بإقتباس من الآية الكريمة «وَمَا مِن دَآبَّةٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍۢ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم» صدق الله العظيم، فكانت «فيدرا» تظهر بفستان مدون عليه أخر كلمتين من الآية السابقة «أُمَمٌ أَمْثَالُكُم» وأحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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