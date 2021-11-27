وفاة والد زوجة محمد هنيدي

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن النجم الكوميدي محمد هنيدى، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة حماه سرى الأسعد، ولم يكشف أي تفاصيل حول موعد الجنازة وتشييع الجثمان.

وكتب محمد هنيدي ، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال فيها: «البقاء لله ، فقدت اليوم صديق ووالد، والد زوجتي سري الأسعد … ربنا يرحمه يارب».

وفي سياق اَخر، عرض للفنان محمد هنيدي مؤخرًا مسرحية “سلام مربع” فى موسم الرياض بالسعودية، ضمن فعاليات افتتاح موسم الرياض لعام 2021، في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

ويشارك هنيدي بطولة “سلام مربع” عدد من نجوم الكوميديا مثل بيومي فؤاد، وآيتن عامر، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وإيمان السيد، وميرنا نورالدين، وفنانون آخرون، حيث تدور قصتها حول مطرب شعبي يواجه مواقف طريفة خلال رحلته الفنيّة.