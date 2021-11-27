خالد عليش يكشف تفاصيل احتجازه في جنوب أفريقيا بعد إيقاف حركة الطيران لظهور متحور جديد لكورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن المذيع والممثل خالد عليش احتجازه وزوجته في جنوب أفريقيا، خلال قضائه شهر العسل مع زوجته ميرهان عمرو، بسبب قرار وقف الطيران لانتشار متحور فيروس كورونا الجديد.

ونشر خالد عليش عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على “إنستجرام”، فيديو ليحكي للجمهور ما حدث، وقال إنهما كانا سيسافران إلى دبي لاستكمال شهر العسل هناك، لكن تم إلغاء الرحلة بسبب انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وطمأن خالد عليش الجمهور عليه وعلى زوجته ميرهان عمرو، وقال إنهما في مدينة بعيدة عن المدينة المنتشر فيها الفيروس بشكل كبير، موضحا أنهما يحاولان إيجاد رحلة طيران ليعودا إلى مصر.

ورغم الظروف التي حدثت احتفل خالد عليش بعيد ميلاد زوجته ميرهان عمرو الذي يوافق اليوم 27 نوفمبر، ونشر فيديو لمجموعة صور وفيديوهات لهما وتمنى لها عيد ميلاد سعيد.

وكان خالد عليش احتفل بزفافه على ميرهان عمرو مساء الجمعة 19 نوفمبر، وقدم عليش أغنية خاصة لزوجته خلال حفل الزفاف.

مصر للطيران توقف حرجة الطيران إلى جنوب أفريقيا

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر، مساء اليوم الجمعة، تعليق حركة الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، على خلفية تفشي متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” هناك.

وذكرت وكالة “أنباء الشرق الأوسط”، أن القرار جاء في أعقاب إدراج منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد لفيروس كورونا ضمن قائمة “المتغيرات المثيرة للقلق”، وبالتالي كان ضروريا اتخاذ إجراءات لمواجهة انتشاره. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، إن حزمة من الإجراءات استهدفت مجموعة من الدول، هي؛ جنوب أفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني. اقرأ أيضا

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