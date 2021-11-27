بينها “بنات عبدالرحمن وبلوغ”.. تعرف على عروض أفلام اليوم السبت في مهرجان القاهرة السينمائي

ابو ظبي - احمد الجزار - تنطلق اليوم السبت 27 نوفمبر، أولى عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن فعاليات دورته الـ43، والتي تحتوي على عدد كبير من الأفلام ويصل عددهم إلى 111 فيلما، من أصل 63 دولة، وتعرض على المسارح المختلفة في القاهرة، وأبرزهم دار الأوبرا المصرية وسينمات وسط البلد.

ونعرض لكم جدول عروض اليوم السبت 27 نوفمبر كالتالي:

عروض المسرح الكبير

12:30.. فيلم المسابقة الرسمية، إسبانيا والأرجنتين، مدته 114 دقيقة، تعقبه مناقشة

3:30.. فيلم كيارا، إيطاليا وفرنسا، مدته 121 دقيقة

6:30.. فيلم بنات عبد الرحمن، الأردن، مدته 118 دقيقة، جالا، تعقبه مناقشة مع المخرج زيد أبو حمدان

9:30.. فيلم قودي سيارتي، اليابان، مدته 179 دقيقة.

عروض المسرح الصغير

1:00.. فيلم الإبحار في الجبال، البرازيل، فرنسا، ألمانيا، مدته 98 دقيقة

3:00.. فيلم بلوغ، السعودية، مدته 70 دقيقة، جالا، تعقبه مناقشة مع مخرجات العمل

5:30.. فيلم قطيع من الخراف، اليونان، ألبانيا، صربيا، مدته 113 دقيقة، تعقبه مناقشة مع مخرج العمل وأحد الأبطال

8:30.. فيلم كلشي ماكو العراق، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، الكويت، الإمارات، مدته 117 دقيقة، تعقبه مناقشة مع المخرجة ميسونالباجا جي.

عروض مسرح النافورة

6:30.. فيلم ذاكرة، كولومبيا، تايلاند، المملكة المتحدة، المكسيك، فرنسا، ألمانيا، مدته 136 دقيقة.

عروض مسرح الهناجر

1:30.. فيلم دردشة، الصين، مدته 112 دقيقة

4:30.. فيلم حصى، الهند، مدته 74 دقيقة

6:30.. فيلم الحفرة، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، مدته 93 دقيقة

10:00.. فيلم الاختبار التجريبي أمريكا، المملكة المتحدة، مدته 91 دقيقة

عروض سينما الزمالك

7:30.. فيلم التذكار الجزء الثاني، المملكة المتحدة، مدته 107 دقيقة

10:00.. فيلم رجالنا، بلجيكا، فرنسا، مدته 107 دقيقة

عروض سينما الزمالك 2

6:00.. فيلم صعود، أمريكا، مدته 97 دقيقة

9:30.. فيلم المنزل المجاور، أمريكا، ألمانيا، مدته 92 دقيقة

عروض قاعة إيوارت

6:00.. فيلم نحن، فرنسا، مدته 115 دقيقة

8:30.. فيلم أمي الصغيرة، فرنسا، مدته 72 دقيقة

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