هذه الفنانة المصرية الشهيرة لاتسجد في الصلاة .. والمفاجأة في السبب ؟

الرياض - محمد الاطلسي - في معلومات غير متوقعة فجرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، مفاجأة من العيار الثقيل، حول تعرضها لنفس المرض الذي تعانى منه الفنانة حورية فرغلي، وتخضع بسببه لعملية جراحية في ولاية "شيكاغو" الأمريكية، استغرقت العملية الأولى 10 ساعات كاملة، وستستكمل علاجها بعمليتين جراحيتين الفترة المقبلة.

وتفصيلا نالت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد الكثير من الإشاعات حول قيامها بإجراء عملية تجميل في الأنف لتكشف اليوم من خلال برنامجها "صبايا الخير"، عن معاناتها مع مشكلة صحية تشبه ما تعاني منه الفنانة حورية فرغلي الآن مع أنفها، وأوضحت ريهام أنها تعاني من نفس المرض الذي تعاني منه الفنانة حورية فرغلي، التي تجرى عمليه الآن في شيكاغو، كما طلبت الدعاء لها.

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وتابعت سعيد قائله أنها كانت تعاني نفس المرض الذي تعانيه الآن الفنانة حورية فرغلي، وأنه كان مقدر لها أن تجري عملية، مع الإختلاف بينها وبين حورية أن الدكتور أخبرها أنها لازم تشيل أنفها لمدة ستة أشهر، أو هنفرغ أذنك ونضع غضاريف وننتظر لنري سوف تثبت أم لا، وتحمد ريهام ربنا أنه سترها معاها، والغضاريف التي وضعت في أنفها ثبتت.

وأضافت أن في ناس كثير بتتنمر عليها عندما تشاهدها على السوشيال ميديا، ويقولوا أنها أجريت عملية تجميل، أو نفخ، مؤكدة أنها لم تفعل شيء منذ 3 سنوات، وأنها لا تستطيع الصلاة إلا جالسة، حتى لا تقع غضاريف أنفها لأنها غير ثابته، ولن تتمكن من إجراء عملية مناخير كاملة إلا بعد أن يم إستئصال الغضاريف من الرئة، وأوضحت أنها عملية مكلفة جدا ولا يقوم بها غير طبيب واحد بأمريكا، بالإضافة إلى خطورة وصعوبة العملية.

كما أكدت ريهام أن الموضوع ليس بسيط، حيث أن هناك صعوبة كبيرة في التنفس والمعيشة، وفي أي لحظة يمكن أن تسقط غضاريف الأنف، مما يشمل خطورة كبيرة على الحياة، وانهت حديثها طالبة الدعاء للفنانة حورية فرغلي، موضحة أن هناك ناس ظالمه تدعى أنها عمليات تجميل.

المصدر - مواقع اخبارية مصرية وعربية