شاهد.. نرمين الفقي تتألق من مهرجان القاهرة

نشرت الفنانة نرمين الفقي عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نرمين الفقي في الصور بفستان أزرق أنيق من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، و نالت إطلالتها إعجاب متابعيها.

يذكر أن حل أبطال مسلسل " إلا أنا" ضيوف حلقة من برنامج "مساء دى إم سى" المذاع عبر قناة "دى إم سى" تقديم الإعلامى رامى رضوان، وتحدثوا عن كواليس مشاركهم بالمسلسل وقصة حكاية "على الهامش".

وأوضحت الفنانة نرمين الفقي، إنها كانت متحمسة للغاية منذ قراءة السيناريو لمعرفة نهاية القصة، وقالت :إنها تلقت ردود أفعال واسعة عبر صفحتها على السوشيال ميديا وأنها كانت ترد على بعض التعليقات بنفسها.

وأشارت الفقى إلى أن الهدف من حكاية "على الهامش"، هو تسليط الضوء على مشكلة الخيانة الزوجية ومحاولة الوصول لحل لها.

وكشفت نيرمين الفقى أن بعض التعليقات التى تلقتها من السيدات أكدت أن قصة الحكاية مشابهة تماما لحياتهم.