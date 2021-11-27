“خد بالك أكتر من أولادك”.. أصالة توجه رسالة لـ طارق العريان وتكشف سبب انفصالهما (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة أصالة رسائل إلى زوجيها السابقين، ورسالة خاصة إلى زوجها الحالي الشاعر العراقي فائق حسن.

كان ذلك في الجزء الثاني من حلقتها في برنامج “حبر سري” من تقديم أسما إبراهيم عبر قناة “القاهرة والناس”، وفي البداية وجهت أصالة رسالة إلى زوجها الأول أيمن الذهبي والد ابنيها شام وخالد، وقالت إنهما عندما ارتبطا كانا صغيران، وهو لديه قلب طيب وتربطها علاقة طيبة بأهله ووالدته كانت بمثابة والدتها.

أما المخرج طارق العريان فطلبت منه أن يهتم بطفليه أكثر قائلة: “أبو آدم وعلي أقوله خد بالك من الأولاد أكثر وأعطيهم من وقتك أكتر شوي، يمكن هو بمرحلة انتقالية تجعله مقصرا في بعض الواجبات”.

أما زوجها الحالي فائق حسن قالت إنها تعتبره فرصة بالنسبة لها للحياة من جديد، ووصفته بأنه حنون وكريم وشجاع، موضحة أنها مرت بتجارب لم تكن جيدة وكان من الصعب على شخص عادي أن يحتويها ويتحملها لكنه شخص غير عادي.

واختتمت رسالتها له مؤكدة أنها ستحاول جاهدة أن تجعله لا يدفع ثمن أي وجع مرت به في الماضي.

على جانب آخر، اعترفت أصالة بتعرضها للخيانة أكثر من مرة خلال زيجاتها السابقة.

وقالت أصالة إنها تعرضت للخيانة كثيرا، وفي أول مرة لم تعرف ماذا تفعل وكانت تسمع كلام والدتها وخالها وعمتها أن المرأة لا بد أن تصبر وتتحمل.

أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان

وقالت أصالة في لقاء مع برنامج “حبر سري”: “السبب الحقيقي هو الشخص نفسه، هو السبب مش أشخاص آخرين.. لا علاقة لنا بالغريب، سواء كانت كومبارس أو غير ذلك”.

وتابعت: “انقطع الود بيني وبين طارق العريان ولم تعد هناك حياة بيننا، وقهرت كثيرا.. بيننا أيام حلوة وأطفال ونجاحات علينا أن نذكرها مع الأشياء القاسية التي عشتها”.

وبشأن الحديث عن أن ممثلة سورية هي سبب الطلاق، قالت أصالة: “هذه دخيلة من دخلاء كثيرين وليست واحدة”، وأجابت بأن الحرف الأول من اسمها هو “ن” ولا تعتقد بأنها ممثلة، وطلبت عدم استكمال الحديث عن هذا الأمر.

وتكهن العديد من المتابعين أن أصالة تقصد عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، بعد أن أجابت بأنها لا تعتقد بأنها ممثلة، وذلك عندما سألتها المذيعة بأن ممثلة سورية هي السبب في انفصالها.

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