نضال الأحمدية تفجر مفاجأة جديدة وتعلن طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، قبل قليل، طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب رسميًا من زوجها الفنان حسام حبيب، ؤكدة أن الطلاق قد وقع اليوم، وأن كل ما تردد في هذا الشأن قبل هذا الوقت كانت مجرد شائعات.

وكتبت نضال الأحمدية على حسابها الشخصي بـ تويتر: شيرين طلقت حسام حبيب، كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة الطلاق وقع اليوم.

نضال الأحمدية تسرب فيديو صوتي لوالد حسام حبيب

وسبق، وأثارت الإعلامية نضال الأحمدية جدلًا واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بعد نشرها تسجيل مسرب لـ حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، وهو يتحدث مع إحدى الفتيات، ويخبرها بأن نجله لديه التصرف في كل أموال شيرين، كما أنه يحاول إقناعه بالزواج مرة أخرى، حتي يستطيع الإنجاب.

وانتشر هذا التسريب كالنار في الهشيم، وكانت مفاجأة مدوية في ذلك الوقت، مما دفع حسام حبيب للخروج والرد على والده قائلًا: أنا تزوجت شيرين عبدالوهاب وهى أنجح واحدة في الوطن العربي ولا تحتاج لأحد، وبالنسبة لأقرب الناس لينا هما هيفضلوا يعملوا الحاجات المستمرين فيها دي لأن الحنفية اتقفلت وهؤلاء غير أسوياء ومش من حق أي حد يتدخل في العلاقة بيني وبين زوجتي حتى أقرب الناس لى.

ومن جانبها نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب كل ما أشيع عنها وعن زوجها المطرب حسام حبيب في وقت سابق، مشددة على أنها كلها ملكه، وأنه أنقذها من أشخاص وصفتهم بالثعابين.

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