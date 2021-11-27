رقم خيالي فاق التوقعات .. لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنان تامر حسني .. والمفاجأة في عدد أولاده ( شاهد صور و تفاصيل ) 

الرياض - محمد الاطلسي - الفنان الموهوب نجم الجيل تامر حسني من مواليد 16 أغسطس عام 1977 بمدينة القاهرة، ويبلغ من العمر حاليا 43 عامًا، واسمه الكامل تامر حسني شريف عباس فرغلي، وهو مطرب وكاتب أغاني وملحن وممثل وكاتب سيناريو ومخرج لموسيقى الفيديوهات المصرية.

وقبل سنوات عدة لم يكن الجمهور يتخيل أبدًا أن المطرب العبقري تامر حسني يمتلك موهبة التمثيل بجدارة كبيرة ومميزة، والقدرة على إتقان الأدوار بطريقة تقنع الجماهير , حيث يعد اليوم النجم المصري تامر حسني من الفنانين القلائل الذين استطاعوا إثبات موهبتهم في مجال التمثيل إلى جانب موهبتهم في الغناء.

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التحق الفنان تامر حسني، بكلية الإعلام في جامعة 6 أكتوبر ، وبدأ مشواره الفني خلال دراسته الجامعية، حيث غنى في حفلات جامعية.

في احدى ندوات الجامعة تساءلت المذيعة الشهيرة سلمى الشماع اذا كان هناك من هو موهوب فغنى اغنية " قولو نو" فأعجبت بأدائه ثم طلب منه المشاركة في حفل ضم أفضل الفنانين ونخبة من المجتمع، فغنى تامر أغنيته " قولو نو" وحظي بإعجاب شديد من قبل الجمهور.

بداية مسيرته

قدمت المذيعة سلمى الشماع، الفنان تامر، إلى المنتج الشهير نصر محروس اقتناعا منها بموهبته الكبيرة ووقعت معه عقدا.

بدأ الفنان تامر حسني مسيرته الفنية عام 2002 بألبوم مشترك مع شيرين عبد الوهاب بعنوان Free Mix 3 ، وحقق هذا الألبوم نجاحًا كبيرًا، ثم بعد ذلك بعامين أصدر ألبومه الاستوديو الأول "باسم حب".

أعماله السينمائية والدرامية

شارك الفنان المحبوب تامر حسني في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، منها: حالة حب وسيد العاطي وعمر وسلمى -أجزاء 1 و 2 و 3- والكابتن هيما ونور عيني وآدم وفرق التوقيت، أهواك، البدلة وغيرها.

زواجه

وبالحديث عن حياته الشخصية فقد تزوج الفنان تامر حسني لمرة واحد منذ عام 2012 حتى اليوم، من الفنانة المغربية بسمة بوسيل، ولديهما ثلاثة أبناء هم: تاليا وأمايا وآدم.

ثروته

أما بالنسبة لثروة النجم المصري تامر حسني، فتبلغ 10 مليون دولار، بحسب موقع celebrity net worth، واستطاع نجم الجيل أن يحصد هذه الثروة طوال مسيرته الفنية العظيمة التي انطلقت عام 2002.