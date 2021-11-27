الجمهور يتحدث عن نظرة الحب فى عيون الكدوانى بتكريم كريم عبد العزيز

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أشعل النجم ماجد الكدوانى مواقع التواصل الأجتماعى، بسبب نظرة الفرحة التي ظهرت عليه أثناء تكريم صديق عمره وزميله وحبيبه كريم عبد العزيز، حيث تداول رواد السوشيال ميديا صورة فرحة ماجد من خلال لقطة ممتازة من أحد المصورين التقطها بحرفية شديدة، لتظهر معانى كثيرة بين الأصدقاء، وبحسب مقولة الأمثال الشعبية "الصداقة ليست بالعدد، فَـ نظرة حب اصدق من تهليل كاذب" يابختك بصاحبك.
يشار إلى أن كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، قدما سويًا عددًا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، منها حرامية في كى جى تو، نادى الرجال السرى، البعض لا يذهب للماذون مرتين، الاختيار 2، وأعمال أخرى.
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