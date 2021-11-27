أليك بالدوين يستعين بمحامٍ جديد بعد تورطه فى قضيتين بسبب حادث فيلم...

كشفت عدة تقارير أجنبية جديدة، عن استعانة النجم العالمي أليك بالدوين، بخدمات المدعي العام الأمريكي السابق آرون إس، لمساعدته في القضايا التي تحول فيها إلى طرف بسبب واقعة إطلاق النار الشهيرة في كواليس تصوير فيلم Rust، وتسببه في مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجم العالمي أليك بالدوين، الذي كان يلعب دور البطولة والمنتج المنفذ في الفيلم "Rust"، والذي تسبب في إطلاق النار على المصورة السينمائي هالينا هاتشينز، في 21 أكتوبر الماضي، بالقرب من سانتا في، فى نيو مكسيكو، استعان بمحامي جديد لتخطي الأزمة التي يعيشها حالياً.

يأتي هذا بعد أن تم رفع قضيتين قضائيتين، واحدة من قبل المشرفة على السيناريو مامي ميتشل، التي قالت إنها عانت من إصابات جسدية وعاطفية، عندما قتل بالدوين المصور السينمائي للفيلم، ورفعت الدعوى في محكمة لوس أنجلوس العليا، تتضمن أسماء العديد من أفراد الطاقم بالإضافة إلى بالدوين ومنتجي الفيلم، بالإضافة إلى القضية التي رفعها سيرج سفيتني، يتهم فيها بالدوين بتسببه في تعرضه لأذى جسدي وعاطفي.

وكشفت ميمى ميتشل المشرفة على نص الفيلم فى تقرير سابق، عن مفأجاة قد تقلب موازين قضية مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشيز برصاصة أطلقت بالخطأ، حيث قامت برفع دعوى قضائية ضد منتجى الفيلم وأليك بالدوين، أكدت بها أن سيناريو الفيلم لم يتطلب أبدا إطلاق الرصاص من مسدس أثناء المشهد الذى كان الممثل أليك بالدوين يتمرن عليه خلال الحادث، كما أشارت إلى أنه كان يتعين على بالدوين التحقق بنفسه من عدم احتواء المسدس على ذخيرة حية وألا يكتفى بالاعتماد على تأكيد مساعد المخرج بأن المسدس آمن للاستخدام.

وقالت شكوى ميتشل: "أليك بالدوين، عن قصد، دون سبب أو عذر، قام بإطلاق النار من البندقية المحملة على الرغم من أن المشهد الذى سيتم تصويره لم يستدعى تصويب وإطلاق النار من السلاح النارى"، وفقا لصحيفة ذا جارديان.