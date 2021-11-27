بآية قرآنية.. فيدرا تثير الجدل بإطلالتها في افتتاح القاهرة السينمائي (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - لفتت الفنانة فيدرا الأنظار إليها على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43.

وظهرت فيدرا بإطلالة بسيطة مرتدية تنورة باللون الأسود وفوقها تيشيرت باللون الأبيض مدون عليها “أمم أمثالكم” وهي جزءا من آية قرآنية “وَمَا مِن دَآبَّةٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍۢ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم” مما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الآية القرآنية تشير إلى الحيوانات والطيور ومن المعروف عن فيدرا دعمها لحقوق الحيوانات.

على جانب آخر، تنتظرفيدرا عرض مسلسلها الجديد “المماليك” من إخراج حازم فودة.

وعرض لفيدرا مؤخرا مسلسل “شقة 6″، من بطولة روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، رحاب الجمل وغيرهم نخبة من النجوم ومن إخراج محمود كامل.

اقرأ أيضا

نضال الأحمدية تفجر مفاجأة جديدة وتعلن طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

خالد عليش يكشف تفاصيل احتجازه في جنوب أفريقيا بعد إيقاف حركة الطيران لظهور متحور جديد لكورونا

بيج رامي بعد زواجه الثاني: محدش يعرف ظروف حد وربنا وحده اللي بيحاسب (فيديو)