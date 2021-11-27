تأجيل فيلم الافتتاح وغياب الترجمة وأخطاء المذيعة و “الاستظراف”.. أبرز انتقادات افتتاح القاهرة السينمائي

ابو ظبي - احمد الجزار - افتتحت أمس فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي، وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية العديد من الأخطاء والسلبيات التي لم تعد مناسبة لمهرجان عرق وكبير بحجم القاهرة السينمائي.

وإليكم أبرز هذه الأخطاء..

تأخر الحفل

أعلنت إدارة المهرجان في وقت سابق أنه سيتم فتح الأبواب أو بدء مراسم السجادة الحمراء في السادسة مساء على أن تغلق الأبواب في الثامنة، ولكن هذا لم يحدث وتم إغلاق الأبواب في التاسعة، وهذا ما أثار استياء البعض خاصة أن حضر مبكرًا ودخل لقاعة المسرح.

الاستظراف

كان اختيار مهرجان القاهرة لتقديم فقرة كوميدية في مستهل فقرات المسرح، فكرة خاطئة وغير مناسبة، وهي الفقرة التي قدمها خالد الصاوي وعلي ربيع، والتي اعتمدت في مضمونها على تجاهل المهرجانات إرسال دعوات لنجوم مسرح مصر، فجاء المضمون يدين المهرجان ولا ينصفه، كما انتقد خالد الصاوي بشكل ساخر مضمون أفلام المهرجانات، نهيك عن ذلك أن الفقرة نفسها بكم الاستظراف التي حملته لا تناسب سوى مهرجان المسرح الكوميدي، وليس مهرجان القاهرة السينمائي، الذي جاء افتتاحه خاليًا من السينما.

تأجيل فيم الافتتاح

كان من أخطاء المهرجان، في الافتتاح هو التأجيل المفاجئ لعرض فيلم الافتتاح وتأجيل عرضه لليوم التالي، حيث كان من المقرر أن يشهد حفل أمس عرض فيلم “مسابقة رسمية” بطولة بينولوبي كروز وأنتونيو بندريس، ولكن إدارة المهرجان قررت فجأة تأجيل عرض الفيلم بسبب ضيق الوقت وتأجل انطلاق حفل الافتتاح، وهو ما أصاب بعض الحضور بصدمة، خاصة أن الإدارة لم تعلن عن نيتها في ذلك في وقت سابق.

مقدمة الحفل

من أبرز الأخطاء أيضا هو اختيار المذيعة منى عبدالوهاب، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، حيث جاءت غير موفقة بالمرة فلم يكن لها أي حضور على المسرح، وجاء حضورها باهتًا، فضلا عن أنها لم توفق في قراءة اسكريبت الحفل لتنسى ذكر اسم إحدى عضوان لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، ومرة أخرى تنسى الإشارة إلى أمير كوستوريتسا رئيس لجنة تحيكم المسابقة الرسمية وذلك قبل صعوده على المسرح، وجاء ظهورها مثل تمثال الشمع دون لياقة أو لباقة أو أي حضور يذكر وكانت من أكبر سقطات الحفل.

غياب الترجمة

من طرائف الحفل أيضا هو غياب الترجمة، فكيف يظهر مهرجان دولي يضم بين ضيوفه عدد من الأجانب ولا يقدم لهم المهرجان ترجمة لما يحدث على المسرح، وكأن المهرجان في وادي وضويفه الأجانب في وادي أخر، حتى أن ترحيب رئيس المهرجان محمد حفظي بالضيوف الأجانب جاءت بالعربي -طيب هيفهموا إزاي- حتى أن كلمة رئيس لجنة التحكيم والتي قالها بالانجليزية لم يسعى أحد لترجمتها للضيوف العرب.

أغنية للشركة الراعية

عرض المهرجان بعد انتهاء فقراته على المسرح، أغنية لحميد الشاعري مهداه من إحدى شركات الاتصالات الراعية، وهي الأغنية التي جاءت في غير مكانها وغير مناسبة ولا تليق بأن تعرض في حفل افتتاح هذا المهرجان الوقور، وكان من الأفضل أن تعرض على الشاشة الخارجية للقاعة وليس من المنطقى أن تعرض على مسرح الافتتاح، وكأن الراعي فرض سيطرته على التواجد.

عدم صعود لجان التحيكم

كان أيضا من الغريب عدم صعود لجان التحيكم على المسرح والتقاط الصور التذكارية، كما هو معتاد في كل المهرجانات، خاصة أن هذه اللقطات تعد إحدى اللقطات الوثائقية الهامة لأي دورة، ودائما ما نستعيدها لنشير إلى دورات المهرجان، ولكن اكتفت إدارة المهرجان بصعود رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية فقط.

وقد جاءت معظم فقرات حفل الافتتاح فقيرة ولا تحمل أي ملمح سينمائي مميز، كان مصدر البهجة الوحيد في الحفل لمعظم الضيوف، هي فقرة التكريمات بظهور النجمة الكبيرة نيللي التي جاء اختيارها للتكريم موفقًا كذلك تقديم سمير صبري لها، كذلك تكريم كريم عبدالعزيز وتقديم منى زكي له.

ولكن بعيدًا عن الافتتاح، يعرض المهرجان في دورته الحالية مجموعة متميزة من الأفلام، بعضها عرض في مهرجانات دولية كبرى، والبعض الأخر يعرض لأول مرة، وقد تم اختيار معظمها بعناية وهذا هو الجزء الأهم الاَن في المهرجان.

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