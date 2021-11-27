بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

ابو ظبي - احمد الجزار - قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغا للنائب العام، يطالب فيه بإحالة الممثلة مها أحمد إلى مستشفى الأمراض العقلية بعد نشر محادثة لها على تطبيق بيجو لايف من أحد الشباب المثليين تحتوي على عبارات وإيحاءات جنسية شاذة ووصفها الأطباء بألفاظ غير لائقة.

وكشف البلاغ أن المحادثة التي تحمل إيحاءات جنسية وتحريض على اللواط والترويج للشذوذ من جانب الممثلة مها أحمد، والتي كانت بصحبة أحد الشباب الشواذ مرددين كلمات إباحية صريحة تحرض على اللواط وتضرب في مقتل الأطباء والصيادلة، بالتصريح أن كل الأطباء والصيادلة (شمال) بعد اتهامها لهم بأنهم يلهثون وراء إقامة علاقات شاذة مع المرضى الذكور، وهم جيش مصر الأبيض الذي يحمي مصر من الأوبئه.

وطالب البلاغ بسرعة التحقيق مع الممثلة وأن يتم دعوتها للتحقيق وعرضها على طبيب مختص من أجل الكشف على قواها العقلية وهل تتعاطى المخدرات من عدمه وتقديمها للمحاكمة العاجلة.

وكان تقدم أشرف فرحات، المحامي ببلاغ ضد الفنانة مها أحمد لاتهامها بنشر الفسق والفجور بسبب حوار مع شاب على تطبيق «ميجو».

وحمل البلاغ رقم 116650 عرائض النائب العام: «أن المشكو في حقها الممثلة مها أحمد، خرجت علينا من خلال تطبيق يدعى ميجو لايف ببث مباشر وبرفقتها شاب ممن يدعون إلى المثلية وهذا واضح من الصور الخاصة بحسابه وأخذوا يجرون حوارا مع أحد الأشخاص بدعوى أنه طبيب صيدلي ومدعيا أنه سيدة».

وتابع: «أن الحوار بدأ بحديث به إيحاءات جنسية صريحة والمشكو في حقها تسانده في ذلك بل وتطلب منه أن يجاريه بالحديث ويطلب منه توجيه الكلمات والتي بها تحريض على الفسق والفجور ثم تختم حديثها أمام الجميع الحاضرين في ذلك البث المباشر المعلن بشكل عام كما هو موضح بالفيديو المرفق بالأسطوانة المدمجة بأن الأطباء الصيادلة جميعهم ووصفتهم بكلمة سيئ، على حسب وصفه، لتنال أمام متابعيها بآلاف من طائفة معينة وتحتقر مهنة الطب التي ما دام قدمت للشعب المصري الكثير والكثير وضحى من أفرادها بأرواحهم في ظل مكافحة الفيروس اللعين كوفيد-19 وكل ذلك غير مهتمة بأنها تصدر رسالة سيئة عن الفن والفنانين».

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