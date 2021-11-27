يستخدم جهاز التنفس الصناعي وحالته تتحسن.. تفاصيل حالة وائل الإبراشي بعد شائعة وفاته

ابو ظبي - احمد الجزار - تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنباء عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بعد الأزمة الصحية التي لحقت به مؤخرًا عقب إصابته بفيروس كورونا.

وكشف مصدر لـ”القاهرة 24″، إن الإبراشي موجود حاليًا تحت ملاحظة الأطباء على جهاز تنفس صناعي بمستشفى حكومي كبير.

وأكدت المصادر أن الإعلامي وائل الإبراشي محجوز حاليًا بجناح خاص في المستشفى؛ خوفًا من تدهور حالته الصحية، وأنه تحت ملاحظة الأطباء على مدار الـ24 ساعة، ويُستخدم جهاز التنفس الصناعي على مدار اليوم.

وأوضحت المصادر أن الإبراشي حاليًا يستكمل علاجه من التليف الرئوي، وأن الأمر قد يستغرق فترة كبيرة للعلاج، مؤكدة أن التليف بنسبة كبيرة، ويتلقى كورس علاجيًا مكثفًا، ولكن الاستجابة ضعيفة.

بينما نفت مصادر مقربة من الإعلامى وائل الإبراشى، شائعة وفاته التى انتشرت قبل قليل على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، وأكدت المصادر أن الحالة الصحية للإعلامى الكبير تحسنت بشكل كبير، لافته إلى أن المقربين منه يحفزونه طوال الوقت للظهور مرة أخرى.

ويشار إلى أن حالة الإعلامى وائل الإبراشى شهدت تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية، بعد معاناة طويلة مع مضاعفات فيروس كورونا، ووفقاً لما ذكره الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، فى مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية – خلال شهر سبتمبر الماضى – أكد أن حالة الإعلامى وائل الإبراشى باتت تشهد تحسنًا كبيرًا، وذلك بعدما كشفت تحاليل كورونا التى يجريها بشكل دورى تطورات إيجابية بالمقارنة مع حالته فى بداية إصابته بالفيروس نهاية العام الماضى.

وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.

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