رشوان توفيق يكشف تفاصيل دعوى للحجر عليه من زوج ابنته للسيطرة على أمواله

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان الكبير رشوان توفيق، تفاصيل رفع زوج ابنته وحفيده، قضايا ضده للحجر عليه، بعدما أثر كلاهما على ابنته الصغرى، والتي دق إلى قلبها الجحود تجاه والدها.

وقالع الفنان الكبير رشوان توفيق، في تصريحات صحفية”، أنه يعاني منذ أشهر بسبب هذه المأساة التي يعيشها وسببها ابنته الصغرى، مضيفًا: جوز بنتي عايز يحجر عليا وأنا عايش، وأنا عشت عمري كله لبنتي واديتهم عمري كله وفلوسه حتى لما مراتي كانت عايشة.

وأردف الفنان توفيق رشوان، أنه حاليًا لا يملك أي أموال مثلما يعتقد البعض، قائلًا: معيش غير الموبايل الصغير اللي بتكلم منه والخط الأرضي باسمي وكل ما أملك راح لبناتي، وفي النهاية بنتي تكافئني بأن زوجها يرفع عليّ قضية، ولكن أنا عارف أن جوزها وابنها يرفعوا عليا قضية عشان في خلافات مادية بينا.

وتابع الفنان الكبير رشوان توفيق، “بعد وفاة ابنى توفيق توليت رعاية ابنته الوحيدة، ولم أكن أحتفظ بشيء لنفسى وعشت لأولادى، لكن بعد وفاة زوجتى الحاجة، ومؤخراً فوجئت بقضايا رفعها زوج ابنتى وحفيدى عليا، بعد التأثير على بنتى بسبب خلافات مادية، ومحاولة للسيطرة على ما أملك رغم أننى لم أحرمهم من شيء طوال حياتى فترة عملي، لتكون هذه أكبر مأساة أعيشها فى حياتى على الإطلاق”

وأشار الفنان الكبير بحزن قائلاً، “بيحاولوا يهدوا بيت الحب اللي بنيته طول عمرى، رغم كل هذا أنا مشفق على ابنتى آية لأنها بسيطة وطيبة وربما تم التأثير عليها ودفعها لرفع قضايا على، وأدعو لها بالصحة والهداية”.

واختتم الفنان رشوان توفيق “ما يحدث لى حالياً يذكرنى بقصة عطيل لشكسبير والأمين ياجو التى جسدتها على المسرح، وقصة الملك لير، وما يحدث للناس بسبب الثقة المطلقة فى أشخاص لا يصونوها”.

رشوان توفيق في واحد من الناس

في سياق متصل، يحل الفنان الكبير رشوان توفيق، ضيفًا اليوم على برنامج واحد من الناس، مع الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة الحياة، ليتحدث عن مسيرته الفنية، وعائلته، كما ستظهر في الحلقة ابنتيه مع أحفادهم.

وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس خاصة عن النجم القدير والحب في حياته وزواجه، كما يتحدث عن وفاة والده ومدى تعلقه به وحبه الشديد له والرؤية التي رآها قبل وفاته.

كما تتناول الحلقة علاقته بعائلته وبناته وأحفاده، ويكشف عن أحزانه وأكبر مأساة في حياته مع ابنته الصغرى بعد أن رفعت ضده قضية في المحاكم ومدى حزنه وتأثره وبكاؤه أثناء الحلقة.

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