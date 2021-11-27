بحضور حمادة هلال.. أول فيديو من عقد قران علي غزلان وفرح شعبان (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل الانفلونسر علي غزلان قبل قليل، بعقد قرانه على خطيبته فرح شعبان، ملكة جمال مصر عام 2017، في أحد المساجد.

وحضر عقد القران الفنان حمادة هلال، ومحمد نجاتي، والمنشد مصطفى عاطف، ومجموعة من الإنفلونسر أصدقاء غزلان.

كان علي غزلان، شارك بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، برفقة خطيبته فرح، وكتب غزلان على الصور: “لقد وقعت في الفخ”.

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