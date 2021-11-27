هل لديه ابناء غير دنيا و ايمي؟  .. ظهور صادم لزوجة الراحل" سمير غانم" الثانية .. والجمهور في ذهول!! | صورة

الرياض - محمد الاطلسي - يعتبر الفنان الراحل سمير غانم علمًا من أعلام الكوميديا ليس في مصر فقط وغنهما في العالم العربي.

فعلى مدار مسيرته الفنية، قدم الفنان الراحل سمير غانم العديد من الشخصيات في السينما والدراما التي جعلته واحدًا من ملوك الكوميديا والضحك عبر سنوات طويلة. ومن المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن الفنان سمير غانم ارتباطه بواحدة قبل الفنانة دلال عبدالعزيز، وكان وقتها في بداية مشواره الفني، ولكن زيجته منها لم تستمر كثيرًا.

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سمير غانم، قال في لقاء سابق له في برنامج “كل يوم”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، وعبر فضائية one، إنه تزوج من صومالية في شبابه كانت معجبة بفنه، وتحضر جميع مسرحياته، وأن فترة زواجهما استمرت لمدة عام واحد فقط وانفصلا بعدها بسبب اختلاف الطباع. وأضاف أن مَن شجعه على الزواج بها هو صديقه الفنان الراحل الضيف أحمد، وأنه عقد قرانه عليها عندما كان عضوًا في فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”.

وارتبط الفنان سمير غانم بالفنانة دلال عبد العزيز، بعد لقائهما في مسرحية “أهلا يا دكتور”، وكشف في أكثر من لقاء تلفزيوني انها هي من طلبته للزواج، وأنجب منها ابنتيه الفنانة دنيا، وايمي، واللتان حققتا أمنيته والتي لم يصرح لهما بها وهي دخولهما المجال الي.مات التي لا يعرفها الكثيرون عن الفنان سمير غانم ارتباطه بواحدة قبل الفنانة دلال عبدالعزيز، وكان وقتها في بداية مشواره الفني، ولكن زيجته منها لم تستمر كثيرًا.

سمير غانم، قال في لقاء سابق له في برنامج “كل يوم”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، وعبر فضائية one، إنه تزوج من صومالية في شبابه كانت معجبة بفنه، وتحضر جميع مسرحياته، وأن فترة زواجهما استمرت لمدة عام واحد فقط وانفصلا بعدها بسبب اختلاف الطباع. وأضاف أن مَن شجعه على الزواج بها هو صديقه الفنان الراحل الضيف أحمد، وأنه عقد قرانه عليها عندما كان عضوًا في فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”.

وارتبط الفنان سمير غانم بالفنانة دلال عبد العزيز، بعد لقائهما في مسرحية “أهلا يا دكتور”، وكشف في أكثر من لقاء تلفزيوني انها هي من طلبته للزواج، وأنجب منها ابنتيه الفنانة دنيا، وايمي، واللتان حققتا أمنيته والتي لم يصرح لهما بها وهي دخولهما المجال الفني.