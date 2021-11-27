أهم وأشهر نجمة في مصر تزوجت مسيحي رغم أن والدها أزهري .. والمفاجأة الصادمة في شكلها قبل الشهرة والتجميل.. شاهد بالصور من تكون ( قبل و بعد) 

الرياض - محمد الاطلسي - الاعلامية النجمة وفاء الكيلاني من مواليد محافظة القاهرة، تنتمي لعائلة مسلمة، والدها رجل أعمال مصري وهو خريج قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر وهو من كان يقدم لها الدمع والتشجيع كى تخوض المجال الإعلامي، أما والدتها فكانت ربة منزل.

درست وفاء الكيلاني العلوم السياسية بجامعة بنغازي في ليبيا، واستكملت دراستها العليا بمجال علم النفس، واسمها كاملاً هو وفاء حامد الكيلاني، يقترب عمرها الحالي من 49 عامًا، فهى من مواليد عام 1972.

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تعتبر الإعلامية وفاء الكيلاني إحدى أهم وأبرز الإعلاميات التي لمعت وتميزت على الساحة من خلال تقديمها البرامج الحوارية الجريئة، فجرأتها واسلوبها المختلف في إدارة الحوار جعلها تتفوق على غيرها من الأعلاميات، بل أصبحت الإعلامية الأهم في تقديم نوعية برامجها على الساحة.

أما فيما يخص حياة وفاء الكيلاني الشخصية، فقد تزوجت بعام 2008 من اللبناني طوني مخايل، وكان مسيحي الديانة ولكنه أسلم من أجلها؛ وذلك بسرعة معارضة أسرة كل منهما للزواج في البداية بسبب اختلاف الأديان، وأنجبت منه ابنتها الأولى جودي خلال شهر مايو لعام 2009، وأثناء عام 2011 أنجبت ابنها الثاني ريان، ولكن لم يستمر زواجهما طويلاً بعد ذلك وتم الانفصال بينهم بعام 2016.

وبتاريخ 9 مايو 2017 أعلنت وفاء ارتباطها بالممثل السوري الوسيم ” تيم حسن” ، وكان البعض يعتقد أنها مازالت متزوجه من طوني رغم أن أخبار الانفصال كانت تملأ وسائل الإعلام المختلفة.

يشار إلى أنه منذ فترة انتشرت صورة لوفاء الكيلاني قبل الشهرة وعمليات التجميل، في البداية التزمت وفاء الصمت عنها ولم تتفوه بأي كلمة كأن الصورة لا تخصها مطلقاً. . ولكن عندما تم تداول الأمر بشكل كبير، قامت بنشر هذه الصورة على حسابها بموقع انستجرام وعلقت أن هذه الصورة لا تخصها ولا تنتمي لها بأي صلة وأشادث بجمال الفتاة وملامحها وشعرها الكيرلي.