نضال الأحمدية: شيرين عبدالوهاب أهدت زوجها سيارة بخمسة ملايين بعد أزمة تسجيلات والده

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت مجلة الجرس اللبنانية لصاحبتها نضال الأحمدية، تفاصيل جديدة عن أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، التي كانت قد فجّرتها الإعلامية نضال الأحمدية خلال الفترة الماضية.

ونشرت مجلة الجرس تفاصيل إهداء الفنانة شيرين عبدالوهاب زوجها حسام حبيب سيارة قدرها 5 ملايين جنيه، عقب الأزمة الأخيرة بينهما، التي كان بها تسريب تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب، يتحدث من خلاله عن كيف قضت شيرين على مستقبل والده وتخطيطه لزواج ابنه بفتاة أخرى.

وأشارت المجلة إلى أن الفنانة اكتفت بشراء سيارة لزوجها في تلك الفترة وتعليقها على الأزمة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه الحكاية.

وسبق، وأعلنت الإعلامية نضال الأحمدية، صباح اليوم، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب قد انفصلت عن زوجها الفنان حسام حبيب، مؤكدةً أنَّ كل ما تم تداوله عن استغلال حسام ووالده لشيرين كان حقيقيًا منذ البداية، وبعد محاولات عديدة لإنكار والده ما حدث؛ اضطر إلى الاعتراف بالتسجيل الصوتي خوفًا من إجراء اختبار بصمة الصوت.

وأكدت نضال الأحمدية أن شيرين بعد تلك الأزمة اشترت سيارة لحسام حبيب، نوعها مرسيدس موديل 2021، التي يبلغ سعرها نحو خمسة ملايين جنيه مصري، كما أهدته في عيد ميلاده العام الماضي سيارة من نوع مازيراتي، يبلغ سعرها 4 ملايين جنيه مصري، أي خلال أقل من عامين أنفقت شيرين نحو 9 ملايين جنيه مصري لصالح حسام حبيب، وفق رواية الإعلامية.

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