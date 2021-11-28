“حسام كان بيموتها”.. نضال الأحمدية تكشف كواليس طلاق شيرين عبدالوهاب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عن كواليس خبر طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب من زوجها حسام حبيب، والتي نشرته نضال عبر موقعها الجرس بشكل حصري ووفقًا لمصادرها الخاصة.

وقالت نضال الأحمدية: لا اتصال بيني وبين شيرين منذ أن تزوجت، وانقطعت عني وعن مجموعة من الأصدقاء كنا بمثابة عائلة، وأنا مسؤولة عن كلامي، والأيام ستثبت صحته وأن الطلاق وقع بين شيرين وحسام حبيب أمس، وقد يكون تم الانتهاء من أوراق الطلاق، موضحة أنها لا تملك وثيقة حاليًا لكنها إعلامية ومعروفة بصدقها.

وحول كيفية معرفتها بالطلاق، قالت نضال الأحمدية: كانت هناك خلافات خلال الفترة الماضية لم تصل إلى الطلاق، لكن حسام حبيب حذف أمس كل الفيديوهات من صفحته على انستجرام، والتي هاجمني فيها، وأنا لم أرد على هذه الفيديوهات واعتبرته (….) أترك لكم الوصف

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وأضافت نضال: استنتاجاتي لا تخيب، وأنا لدي خبرة كبيرة، وحسام حبيب حذف كل الفيديوهات خاصة الفيديو الذي يظهر فيه مع شيرين وبناتها.

وأنا شخصيا لا أعرف حسام حبيب ولم أتعامل معه، لكني أسأل كيف تعامل مع شيرين.. وهل قدرها؟ هل عاملها كـ شيرين؟، هل كل يوم يأتي إلى الدنيا شخص مثل شيرين؟.

وعن علاقتها بـ شيرين، روت نضال الأحمدية موقفًا إنسانيًا معها إذ أخبرتها الإعلامية اللبنانية بأنها تعاني من عدم النوم واقترحت عليها المطربة دواء أفادها كثيرا في هذه المشكلة من قبل، واقتسمت معها الدواء لأنه كان يباع فقط في الولايات المتحدة الأمريكية وقالت نضال: علبة الدواء كان بها 10 أقراص أعطتني منهم 5، هذه سيدة أعطتني نصف دوائها وهي تحتاج إليه، بالإضافة إلى الكثير من الأمور التي وقفت فيها معي.

شيرين مثقفة وجدعة

ووصفت نضال الأحمدية، المطربة شيرين عبد الوهاب بـ الجدعة والمثقفة، فإذا تحدثت في الدين تكلمت بعمق، وأيضا الفلسفة، صحيح أنها ليست خريجة أوكسفورد ولا أنا، لكننا عشنا فقراء وعلمتنا الأيام والحياة، والناس ظلمتنا.

وأضافت نضال متأثرة: شيرين اتظلمت، وبحكي هيك من قهرتي عليها، كيف استسلمت لهذه العائلة التي تآمرت عليها بالكامل! ولو كان بيدي لم أكن لأنشر تسجيل والد زوجها، لكن حسام حبيب منعها عنها، وهو قدر عليها يمكن بسبب أنها أحبته كثيرا، وضحت وقدمت الكثير من أجله.

وأدارت نضال الأحمدية، أغنية جديدة لشيرين تحكي فيها عن الخيانة والابتعاد، وقالت إن هذه الأغنية طرحتها حديثا وهي رسالة من شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب، وبكت اللبنانية خلال الاستماع إلى الأغنية التي تقول كلماتها: متحلفليش ومتقوليش كلامك ده أنا في غنى عنه مبسمعهوش.. ومهما تقول تزيد في حلول، علشان نرجع قلبي مبفتوحهوش، ومهما هتبكي قدامي هجمد قلبي تاني عليك.

حسام كان بيموتها

وتوقفت نضال الأحمدية عند مقطع تقول فيها شيرين عبدالوهاب: أنا لوحدي كتير أحسن ما أعيش ما حد موتني، وقالت الإعلامية: لاحظوا بتقول أنها عايشة مع حد بيموتها، حسام كان بيموتها.

وتابعت نضال الأحمدية: هذه الأغنية تحكي عن واقع حقيقي، وتم تسريبها ولا نعرف كيف تم ذلك، والمفترض أنها من ألبوم، لكنها تحكي عن كيف كان يعامل حسام حبيب شيرين عبد الوهاب، وأنا في رأيي لازم نقف مع شيرين وليس ضد حسام.

وأضافت: حسام حبيب لم يُقدّر شيرين واستغلها بطريقة سلبية، لأنه من الممكن للشاب أن يستغل المرأة بطريقة إيجابية خاصة لو كانت أقوى وأكبر منه.

وأشارت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، قائلًا: أنا لا أملك دليلا أو أوراق على طلاق شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب، والمطربة لديها حفلات عديدة منها، حفل بالإمارات والسعودية، احضروا حفلاتها وشجعوها، ترجع لحياتها قبل زواجها من هذا الرجل، لا أريد أن أحكي عنه، أنا فقط أعرف والدها ووالدتها وأعرف كيف يتحدثون.

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