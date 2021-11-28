الرياض - محمد الاطلسي - لم يكن الفنان المصري محمود قابيل محظوظ في حياته الشخصية، فوقع في الحب أكثر من مرة وتزوج ولكن انتهت زيجاته بالفشل.

محمود تزوج لفترة قصيرة من الفنانة سهير رمزي، ولكن فشل هذا الزواج وانتهى سريعًا، وقالت سهير في لقاء لها منذ فترة أنها ندمت على هذه الزيجة واعتبرتها غلطة.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

شاهد 3 صور : دنيا سمير غانم تفاجئ الجميع بظهور هو الأول من نوعه منذ وفاة والديها ..لن تصدق كيف ظهرت؟

دراسة علمية حديثة تكشف عن كنز ثمين يبحث عنه الرجال بهذا الزيت السحري .. طريقة الاستخدام

وداعاً للإنسولين .. كوب واحد من هذا المشروب «الأخضر » على الريق يخفض السكر في الدم فوراً

شافت جوزها بيخونها وخضعت لـ42 عملية.. أسرار لا تعرفها عن الفنانة المصرية المسترجلة وهذه قصتها مع إسرائيل؟

عريس يفقد في ليلة الدخلة أغلى ما يملك بسبب قلة صبره.. والتقرير الطبي يفجر مفاجأة صادمة ؟

أسرار للعلن : حكاية الضابط الذي تزوج سهير رمزي وميرفت أمين وأحب يسرا وكان يتمنى الزواج منها ؟

تخلص منها فوراً .. هذه العادة اليومية الخطيرة على الفراش تُهدد حياتك وتقرب أجلك من حيث لا تعلم؟

تحذير من مشروبات تزيد من خطر إصابتك بجميع أنواع السرطان .. تعرف عليها فوراً ؟

أتذكرون بطلة عنتر شايل سيفه.. لن تصدق أين اختفت «الفنانة ايفا» وكيف تغير شكلها؟

بعد طول غياب : لن تصدق كيف ظهر نجم قناة طيور الجنة محمد بشار .. صوره تشعل ضجة في مواقع التواصل والمفاجأة في السبب؟

توقف عن رميها الأن: قشور هذه الفاكهة الرخيصة والمتوفرة كنز رباني تعزز إنتاج الأنسولين وتخفض السكر في الدم بشكل مذهل

إسماعيل ياسين النجم الذي أضحك الجميع .. خانته زوجته وابنه اعتدى عليه ومات مفلسا ( تفاصيل مؤلمة )

معجزة حقاً .. أقوى 5 توابل رخيصة ومتوفرة تمنحك الصحة وتقي من السرطان والسكري وأمراض الشيخوخة

هام للرجال فقط.. هذه المشروبات تدمر العضو الذكري وتؤدي لضعف الخصوبة |تعرف عليها و تجنبها فورا

إحصائية مربعة للغاية : السكري يهدد 90% من السعوديين داخل المملكة .. لماذا وكيف حدث ذلك ؟

احذر : اذا شعرت بالجوع بعد الاستيقاظ من النوم فأنت تعاني من هذه الأمراض ؟

هل يكون علاجًا سحريًّا .. اخصائية تغذية تكشف عن فوائد العسل لـ مرضى السكري والقلب

بدون صبغات او حناء.. معجزة الفازلين للقضاء على الشيب نهائيا في دقائق والى الأبد ( طريقة الاستخدام)

للشباب فقط : إذا كنت تملك أحدى هذه المزايا العشر .. فسوف تُعجب بك جميع الفتيات النساء!!

للمتزوجين فقط.. عصير طبيعي متوفر بكل منزل يشعل الرغبة الجنسية لدى إلى مستوى عالي.. شرط تناوله في هذا التوقيت؟

ذكرت في القرآن الكريم : شراب الفاكهة المعجزة لصحة العظام والمفاصل والقلب ومحاربة السرطان وتقوية الشعر وفوائد كثيرة

أوصانا بها رسول الله .. نبتة شهيرة و متوفرة في الاسواق بسعر التراب تنظم سكر الدم وتعالج أمراض كثيرة لن تتوقع بعضها (تعرف عليها)

اقرأ أيضاً : الزوجة الثانية للرئيس صدام حسين تنشر صورها لأول مرة وتكشف أسرار حبهما وكيف بكى الرئيس في حضنها وأين ودعها قبل سقوط بغداد ؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

اقرأ أيضاً : لعبتها صح .. ياسمين صبري تتجنب غلطة هيفاء وهبي الكبرى مع أبو هشيمة .. لن تصدق ماذا فعلت! (التفاصيل)

اقرأ أيضاً : دنيا سمير غانم تكسر الحداد على والديها برحلة سفاري مع زوجها الإعلامي رامي رضوان (شاهد الصور)

محمود تزوج أيضًا من الفنانة ميرفت أمين ويقول محمود إنه أحب ميرفت جدًا، وكان يتمنى أن يعيش معها عمره كله ولكن النصيب جعل زواجهما ينتهي بالفشل، وقيل وقتها أن غيرة محمود هي السبب.ميرفت امينالفنان

المصري محمود قابيل اعترف منذ فترة أنه وقع في حب الفنانة يسرا قبل أن تتزوج، ولكنه لم يكشف لها عن مشاعره، وأكد أنه كان يتمنى الزواج منها.

1- ولد محمود قابيل فى محافظة القاهرة عام 1946 لكنه نشأ فى الإسكندرية وكان ترتيبه الثالث بين أخوته، تخرج من مدارس الليسيه، ثم التحق بالكلية الحربية وشارك فى حرب 1967 وكان دوره العمل فى وحدات الاستطلاع خلف خطوط العدو، وكان ضمن مجموعة ساهمت جمع المعلومات التى على أساسها وضعت خطة تحطيم خط بارليف، كما شارك فى حرب الاستنزاف وأصيب عدة مرات أثناء العمليات الحربية ومنعته هذه الإصابة من المشاركة فى حرب 6 أكتوبر.

2- بدأ محمود قابيل مشواره الفنى بالمشاركة فى فيلم العصفور مع صلاح قابيل ومحسنة توفيق عام 1972، ثم شارك فى أفلام عجايب يا زمن، الحب تحت المطر، كفانى يا قلب، كلهم فى النار، القاضى والجلاد والملاعين، ثم انقطع عن الفن فترة وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعاد إلى القاهرة عام 1994 ليستكمل مشواره الفنى، وكانت البداية بعد العودة بفيلم لحم رخيص، ثم فيلم ضربة جزاء عام 1995، لتبدأ سلسلة من الأعمال كان أبزرها هوانم جاردن سيتى، عيش الغراب، القلب يخطىء أحياناً، دانتيلا، جنون الحياة وكوكب الشرق وغيرها من الأعمال.

3- تزوج قابيل من الفنانة سهير رمزى لفترة بسيطة ثم حدث الانفصال بينهما بعد 7 أشهر فقط، وقيل إن أسباب ترجع إلى وجود اختلافات شاسعة بين تفكيرهما، ثم تزوج زوجته الحالية التى أنجب منها إبراهيم وأحمد.

4- تعرض قابيل للهجوم بعد السفر إلى إسرائيل بعد اتفاقية كامب ديفيد، ما دفعه للسفر لأمريكا وإقامته بها لمدة 12 عاما، لكنه رد قائلا فى تصريحات تلفزيونية: "فى أواخر السبعينات كنت أمتلك مع شريك شركة للسياحة وهى الشركة التى حصلت على وكالة أول خط طيران بين القاهرة وتل أبيب عقب التوقيع على اتفاقية السلام، وسافرنا إلى تل أبيب لتدشين الخط الجوى، وعندما عودتنا علمنا أن إذاعة مونت كارلو أذاعت أسماء ممن سافروا إلى إسرائيل وكان اسمى من ضمنهم كونه ضمن قائمة سوداء".

5- اختارته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" لتولى منصب سفير للنوايا الحسنة بمنطقة الشرق الأوسط عام 2003، وقد كانت له مجهودات كبيرة فى رعاية الأطفال ودعم حملات مكافحة الامراض ومناهضة منع الفتيات من التعليم، واعتبر هذا التكليف أهم إنجاز فى حياته، قائلا: "تعلمت الكثير من هذه التجربة إضافة إلى شعور الإنسان بأن ذات أهمية "له لازمة" فى الحياة، وتأكدت أن الفن والإعلام لهما دورا مهما لمكافحة المشكلات سواء المحلية أو القومية".خلال عمله باليونيسيف

6- كان قابيل يدير مشروعا استثماريا عائليا خلال إقامته فى أمريكا عبارة عن مزرعة موالح، قال عنها: "تجربة مفيدة جدا لكنى للأسف تركت إدارة المشروع لأخى حتى أتفرغ لأعمالى الفنية والتنموية".