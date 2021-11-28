“كل يوم بعيط وربنا يكتبلي أعمل عمرة عشان أكون أحسن”.. رسالة جديدة لـ إيمي سمير غانم

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة ايمى سمير غانم، رسالة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ونشرت صورة لها مع والدتها وشقيقتها ، عبر حسابها بموقع “إنستجرام “.

وكتبت ايمى سمير غانم ” وحشتيني أوي ، مش عارفة استوعب فراقك انتي وبابي وللاسف صورتكوا وانتوا بتتألموا قدام عيني أنا ودنيا موجوده قدام عيني وبتخليني كل يوم بعيط.

وأضافت “ بحاول اتلهي في حاجات بس أرجع وأقعد مع نفسي يفضل قدام عيني صور توجع قلبي،، أنا أسفة اني بشارك معاكوا النكد ده ، بس أنا في عالم تاني وانشاءالله ربنا يكتب لي أروح أعمل عمرة عشان أكيد هكون أحسن باذن الله .. رب أرحمهما كما ربياني صغيرا “.

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ويذكر أن آخر أعمال النجمة إيمي سمير غانم، وهو مسلسل “سوبر ميرو” الذي قدمته في رمضان قبل الماضي.

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