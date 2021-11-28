أشهر فنانة عربية تنشر صور حملها بدون زواج وتتشبه بمريم العذراء.. والجمهور في صدمة: كيف حدث ذلك؟

الرياض - محمد الاطلسي - في واقعة صدمت ا لوسط الفني نشرت المغنية اللبنانية قمر على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لحملها بدون زواج، وهو ما أثار الجدل بين المتابعين بسبب مجاهرتها بـ"الزنا" والحمل من العلاقات المحرمة.

ونشرت "قمر" على حسابها الرسمي في "انستغرام" صورها الحديثة التي تستعرض فيها الحمل بدون زواج، وعلقت عليها قائلة: "عليك أن تؤمن نفسك".

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وأطلت المغنية اللبنانية قمر، بصورة لجمهورها بطريقة فاضحة، وتصريحها بأنها حملت من "الروح القدس" على غرار السيدة مريم العذراء، في انتهاك واضح للشرائع الدينية.

وبدت قمر بأشهرها الأخيرة في الصور، لكن متابعيها لم يتمنوا لها السلامة بقدر ما أعادوا السؤال ذاته (من هو والده؟).

وكانت الفنانة اللبنانية قمر قد تصدرت قبل نحو شهرين حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها جلسة تصوير جديدة أعلنت خلالها حملها بشكل مفاجئ دون مقدمات.

وردت قمر على الهجوم التي تعرضت لها عقب إعلان حملها بدون زواج خلال الفترة الماضية، وبدأت القصة بعدما نشرت قمر صور من جلسة تصوير جديدة ببطن منتفخة، دون أن تعلن عن زواجها من قبل وعن هوية والد الجنين.

وكتبت "قمر": "السوشيال ميديا سيف ذو حدين، ولا مرة قررت أبخل على محبيني بمعلومة تخصني، خاصة اللي بيدعمني، بس في الفترة الأخيرة بيحصل أشياء غريبة، أغلبية العرب بيحاسبوني ويتعدوا على خصوصيتي، ويحللوا ويحرموا اللي عاوزينه".

وأضافت "قمر": "من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو الطفل، ومن مين حامل، للدرجادي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر مين أنتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل، وأنا معنديش مشكلة أكون سنجل مازر، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن مسؤوليته".