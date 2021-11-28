أحمد بدير ودرة ينتهيان من تصوير فيلم الرعب ”جدران”

انتهت النجمة درة من تصوير فيلم "جدران" ويشاركها في بطولته كل من الفنان أحمد بدير ونيكولا معوض وإنجى أبو السعود وآخرين وهو من إخراج محمد بركة وقصة ياسر صلاح سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان، وينتمى إلى أفلام الرعب.

من ناحية أخرى تعاقدت درة على بطولة مسلسل جديد، من المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية، وهو مكون من 10 حلقات، وتأليف وإخراج تامر نادى، حيث يجرى حاليًا مخرج العمل عملية ترشيح الممثلين، من أجل التعاقد معهم، حتى يتسنى له البدء في تصوير المسلسل منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.

ومن المقررأن يتم تصوير المسلسل في العاصمة اللبنانية بيروت، وجارٍ حاليًا معاينة أماكن التصوير ورسم ملامح الشخصيات الرئيسية للعمل، فضلاً عن الديكورات والشكل الأخير للعمل.

وقدمت درة مؤخرًا إحدى حواديت مسلسل "زى القمر"، بعنوان "غالية" ولاقت الحكاية نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولتها كل صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل، من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج سينرجي ومها سليم.

وتنتظر درة عرض فيلم "الكاهن" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته كل من إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان، أحمد فؤاد سليم، وأخرون، إخراج عثمان أبو لبن .