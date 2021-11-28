5 يناير..عرض فيلم ”من أجل زيكو” بطولة كريم محمود عبد العزيز ومنه...

كشف صناع فيلم "من أجل زيكو" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز ومنه شلبى، ومن إخراج بيتر ميمى، عن موعد عرضه في السينمات يوم 5 يناير المقبل، حيث طرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية للفيلم، ومن المقرر أن تطرح البرومو الرسمي للعمل خلال الأيام المقبلة، ويعد الفيلم التعاون الثانى على التوالى بين بيتر ميمى وكريم محمود عبد العزيز حيث قدما فيلم "موسى" ولاقى نجاحاً كبيراً فى السينمات .

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، بعيدا عن الأكشن والحركة، "من أجل زيكو"، بطولة كل من: منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، من إخراج بيتر ميمى.

يذكر أن بيتر ميمى وكريم محمود عبد العزيز، يُعرض لهما حاليا فيلم "موسى"، بطولة النجم إياد نصار، وحقق العمل إيرادات كبيرة في أولى أيام عرضه، ويعتبر العمل هو أول فيلم robot مصري، كما أنه هو الأول في سلسلة أعمال تحمل اسم المستضعفون، سيتم التجهيز لها خلال الفترة القادمة.

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