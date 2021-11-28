شيرين رضا تهاجم مستخدمي العنف ضد الحيوانات

عبرت الفنانة شيرين رضا، عن استيائها الشديد من العنف ضد الحيوانات، وناشدت المسؤولين بأخذ الإجراءات اللازمة لردع التصرفات السيئة للحيوانات. وكتبت رضا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: "بلاغ لكل مسؤل في ابو رواش!!! ازاي ده يحصل في الجمهورية الجديدة؟؟؟ ده يرضي مين يا رب!!! يا رب تولعوا في نار جهنم يا عديمي الانسانية".

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