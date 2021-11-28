تصدر النجم الكبير عمرو دياب قائمة الفنانين الأكثر استماعا علي يوتيوب للأسبوع الثالث علي التوالي والسادس منذ بداية يوتيوب ميوزيك charts في مصر. وجاء الهضبة في المركز الأول محققا 12 مليون و400 ألف مشاهدة. ويليه في المركز الثاني عصام صاصا، ثم جاء محمد حماقي في المركز الثالث. وعلى جانب آخر تصدرت أغنية "إنت الحظ" قائمة الأكثر استماعا في مصر على يوتيوب هذا الأسبوع. يذكر أن أغنية "إنت الحظ" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو دياب يتصدر يوتيوب charts للأسبوع الثالث و”انت الحظ” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.