وزير السياحة والآثار يستقبل سفير دولة أرمينيا بالقاهرة

التقي اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، بالسفير Hrachya Poladyan سفير دولة أرمينيا بالقاهرة، والذي تولي مؤخراً مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.
واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بالترحيب بالسفير، وتهنئته على توليه منصبه الجديد، متمنيا له إقامة ممتعه بمصر وأن تشهد فترة عمله في القاهرة مزيداً من التعاون في جميع المجالات لاسيما في مجال السياحة والآثار، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين مصر وأرمينيا.
وخلال اللقاء تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العمل السياحي والأثري، ومناقشة آليات تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات لدفع مزيد من الحركة السياحية بين البلدين.
كما تم مناقشة إمكانية عقد اجتماع بين كبرى منظمي الرحلات بالبلدين، خلال الفترة القليلة القادمة، لبحث آوجه التعاون بين البلدين للعمل على زيادة أعداد السائحين ورحلات الطيران بينهما.
وعلى المستوى الأثري تم مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والآثار المصرية وجامعة إيرفان بأرمينيا للتعاون في مجال العمل الأثري من اكتشافات أثرية وأعمال ترميم وغيرها.
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