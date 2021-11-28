تميزت بجمالها الفتان .. أول ممثلة خليجية إماراتية تقدم مشاهد اباحية .. لن تصدق تكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة القديرة بدرية احمد ، اول فنانة خليجية تقدم مشاهد اباحية، مثل الاغتصاب والاستحمام اثناء التصوير وفق ما نشره موقع الريادة نيوز .

قالت بدرية احمد ان هذه المشاهد كانت تقدم في التسعينيات ببراءة، لكن الان اصبحت العلاقات غير بريئة، وقدمت هذه الأدوار فى حدود المعقول.

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وتقوم بتقديم ادوار الاغراء والمشاهد الاباحية لانها مقتنعة بتقديم مثل هذه الادوار، بالرغم من اعتراض ابنائها على تقديم مثل هذه الادوار، الذى قوبلت بالرفض.

واضافت بدرية احمد، انها تزوجت ​نواف الشمري، لاعب نادي القادسية الإماراتي لكرة القدم ، ولديها 3 أبناء منه، وهم “أحمد” و”شيبان” و”عيسى”، وتزوجت سرا ولن تكرر هذه التجربة مرة اخرى.

ولكى تحمي نفسها من بعض الناس الطامعين فيها، قامت بترويج شائعة زواجها من رجل أعمال عربي، حتى يبتعد عنها الاشخاص الطامعين فى جسدها.

واكدت انها احيانا تكون عصبية ومتقلبة المزاج، ولم تشعر بطعم الحياة، وتحتاج لرجل يحتويها ويتحملها، ويكون سنداً لها.

وكانت بدرية احمد، فى عام 2018 انها اصيب بسرطان الثدى ولم تكن تعلم باصابتها لكنها اكتشفت ذلك اثناء اجرائها عملية تصغير ثدي، واضطر الاطباء لازالة نصف الصدر.

جدير بالذكر ان بدرية احمد، كانت بث فيديو من منزلها، انها على وشك التشرد والطرد من منزلها، لكثرة الديون عليها بسبب تراجع بأوضاعها المالية، واصبحت لا تملك شيئاً حتى قامت ببيع سيارتها الخاصة.