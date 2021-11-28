ملحن أغنية شيرين الجديدة يؤكد خبر انفصالها عن حسام حبيب

أكد الملحن عمرو الشاذلي خبر انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب .

نشر عمرو الشاذلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أغنية شيرين الجديدة وعلق عليها :" لحنى #عمرو_الشاذلى ؛ أغنيه #ملكش_مكان مع الفنانه #شيرين_عبدالوهاب تم تسريب الأغنية بعد خبر انفصال الفنانة شيرين و الفنان حسام ".

تابع :" الأغنية كان متوقع نزولها فى ألبوم الفنانة الكبيره شيرين عبد الوهاب فى الفترة الجاية مش عارف افرح بالأغنية ولا أزعل على موضوع الانفصال ".

اختتم:" عمتاً أستنوا الأغنية فى الالبوم القادم ان شاء الله واتمنى فى النهايه انها تنول اعجابكم".