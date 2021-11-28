أحمد فهمي يروج لمسرحية ”جوازة معفرتة”

روج الفنان أحمد فهمي، لمسرحيته الجديدة "جوازة معفرتة"، ونشر البوستر الرسمي للمسرحية من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وكتب فهمي من خلال البوستر: "إنتظرونا في مسرحية #جوازة_معفرتة في موسم الرياض في ⁧‫#بوليفارد_رياض_سيتي ⁩". وكان كشف النجم أحمد فهمي ، عن موعد عرض مسرحيته "جوازة معفرتة" في موسم الرياض. وقال أحمد فهمي: "مسرحية جوازة معفرتة سيتم عرضها في الثاني من ديسمبر المقبل في موسم الرياض".

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