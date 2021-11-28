بعد أن انتقدت تقديمها لـ”القاهرة السينمائي”.. منى عبدالوهاب ترد على بشرى

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت الإعلامية منى عبدالوهاب على منشور الفنانة بشرى، التي انتقدت مشاركتها في حفل

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ43، ووصفتها بأنها لا تمتلك أي كاريزما.

وعبر حسابها على “فيسبوك”، كتبت منى عبد الوهاب “وحضرتك طبعاً فنانة قديرة وسايبة على خشبة المسرح أثر فني رائع، سواء في الغناء أو في التمثيل، أعتقد إني على الأقل شاطرة في تقديم نوعية برامجي، تميزت على الأقل في شئ واحد، و دا أفضل بكتير من إني أكون بقدم كذا حاجة و لم أتميز في واحدة منهم!

وأضافت منى عبد الوهاب “حضرتك رغم سنوات طويلة من الغناء و التمثيل لا بقيتي مغنية شاطرة و متميزة ولا بقيتي ممثلة شاطرة و متميزة، و دا طبعاً بفضل الصدق و الكاريزما.

واختتمت “لعل مواقفك السابقة تجاه الفنان محمد رمضان و كليب الكوبرا خير دليل على الفارق بين مجتمعات تبني الإنسان و تدعم الفاشل حتى ينجح، و بين مجتمعات تحاول هدم كل إنسان يريد أن ينجح”.

وانضمت الفنانة بشرى للجمهور الذي وجه انتقادات عديدة للإعلامية منى عبدالوهاب بعد تقديمها الحفل خاصة بعد خطأ نطقها لاسم المخرج والممثل الصريبي أمير كوستوريتسا، وعدم إتقانها تقديم مقدمة الحفل، فضلا عن نسيانها إعلان إحدى المشاركات في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

وعبر حسابها على “فيسبوك”، كتبت بشرى “للمسرح حضور و كاريزما خاصة جدا ياسادة ..الخشبة قاسية جدا و متشيلش اى حد مش قدها…اه والله …لذلك دونا عن كل أنواع الفنون، المسرح فضاح ..لانه وسيط شديد الخصوصية و الحساسية..حاجة كدة زى ميكروفون الإذاعة راخر فضاح، لو الصوت مش صادق عمره ما هيوصل”.

وجاء ظهور منى عبد الوهاب، على خشبة المسرح عقب افتتاح الفنان خالد الصاوي الدورة 43 للمهرجان، وتقديمه لفيلما تسجيليا عن النجوم الكبار الراحلين بعنوان “حدوتة السينما المصرية وتعرضت لانتقادات عديدة بعد تقديمها الحفل.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

اقرأ أيضا

تأجيل فيلم الافتتاح وغياب الترجمة وأخطاء المذيعة و “الاستظراف”.. أبرز انتقادات افتتاح القاهرة السينمائي

ياسمين عبدالعزيز تنهار من البكاء في أول ظهور إعلامي: كنت بموت وكانوا بيجهزوا التربة (فيديو)

رشوان توفيق باكيًا بعد قضية حجر ابنته عليه: “أنا المقتول الحي ولا أملك سوى هاتفي” (فيديو)

بآية قرآنية.. فيدرا تثير الجدل بإطلالتها في افتتاح القاهرة السينمائي (صور)