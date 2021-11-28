فيدرا ترد على انتقادات كتابة اَية قراَنية على ملابسها في “القاهرة السينمائي” وتكشف عن سبب ذلك

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت الفنانة فيدرا على حالة الجدل التي صاحبت ظهورها خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتعليقات التي طالت إطلالتها، خاصة أن عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا ارتدائها تيشيرت مطبوع عليه، اَية قراَنية.

وقالت فيدرا في تصريحات صحفية لها: الحقيقة لم استوعب ما الهدف من الجدل الدائر حول ملابسي، ولا أجد سبب لكل هذا الجدل، إحنا طول الوقت بنلبس آية الكرسي، وكلمة الله وآيات قرآنية في سلاسل ذهب وفضة وخواتم.

وتابعت فيدرا: حتى الأخوة الأقباط يرتدون صلبان، وصور للسيدة العذراء والسيد المسيح، فرقت إيه مع الناس، ارتداء هذه الآيات سواء في سلسلة أو دلاية، أو حتى تطريز على الملابس.

كما تساءلت فيدرا: هو في كلام أو منطوق أهم من كلام ربنا!، الإنسان يستدل بهذه الكلمات أو يرسل بها رسالة معينة، وهي كلمات تعبر عن قناعات كل شخص ومدى إيمانه بكلام ربنا سبحانه وتعالى.. ثم إن فين الغلط بالظبط، أنا طول النهار والليل لابسه 3 أيات كرسي في رقبتي.

وكشفت الفنانة فيدرا أن هذا أمر يحدث بشكل طبيعي في المطلق، أما في المهرجان كانت الرسالة لدعم الحيوانات، وتوعية الناس أنهم أمم مثل البشر، ويجب أن نعطف عليهم ونرعاهم بدلا من سمهم وقتلهم دون رحمة.

وظهرت فيدرا بإطلالة بسيطة مرتدية تنورة باللون الأسود وفوقها تيشيرت باللون الأبيض مدون عليها “أمم أمثالكم” وهي جزءا من آية قرآنية “وَمَا مِن دَآبَّةٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍۢ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم” مما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الآية القرآنية تشير إلى الحيوانات والطيور ومن المعروف عن فيدرا دعمها لحقوق الحيوانات.

على جانب آخر، تنتظرفيدرا عرض مسلسلها الجديد “المماليك” من إخراج حازم فودة.

وعرض لفيدرا مؤخرا مسلسل “شقة 6″، من بطولة روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، رحاب الجمل وغيرهم نخبة من النجوم ومن إخراج محمود كامل.

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