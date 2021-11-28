“لا تبكي فابنتك تتعشم فيك”.. مبروك عطية يوجه رسالة لـ رشوان توفيق بعد دعوى حجر ابنته عليه

ابو ظبي - احمد الجزار - وجَّه الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، رسالة دعم للفنان رشوان توفيق، بعد إعلانه تفاصيل الأزمة التي يمر بها بعد رفع ابنته الصغرى وزوجها دعوى قضائية للحجر عليه.

وقال «عطية»، خلال فيديو على قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، الأحد: «كلمتي إلى الفنان الكبير رشوان توفيق.. خذها من عالم أو على الأقل من محسوب على العلماء.. لا تبكي فالدمع منك غالِ، لا تبكي فالدمع منك أرقني، لا تبكي أبدًا وتذكر أنك ممتحن والله سبحانه وتعالى يمتحن الصالحين، لقد قبض الله ولدك فصبرت واحتسبت وقبض الله زوجتك فصبرت واحتسبت».

وأضاف: «كنت أمينا على رسالة فنك، كنت وما زلت الشخصية العالية المحترمة، لا تبتئس وأنا أقول وستثبت الأيام ما أقول بأن في الموضوع لبسًا، فتربيتك غالية وابنتك غالية، ابنتك تتعشم فيك ربما تكون أخطأت الطريق وستأتي عن قريب طالبة سعة صدرك المعهود وستحتضنها وتبكي على كتفيها دموع فرح لا دموع إحساسًا بابتزاز».

وتابع: «لا تبكي بل استقبل امتحانات الحياة الدنيا بتفاؤل المسلم الذي يؤمن أن مع العسر يسرا، وما الدنيا وما فيها إلا رحلة قصيرة إذا مضى فيها من عمرنا الكثير.. متعك الله بطول العمر وحسن العمل فلا تبكي أبدا ولا تبكي يومًا، وأرجع ابتسامتك من وحي دينك».

واختتم: «أحييك وقلبي معك وعقلي معك وعما قريبًا تنكشف الغمة وتهدأ النبرة وتجف الدمعة ويعود الاتبتسام».

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