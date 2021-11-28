شاهد صورة مسربة صادمة للفنانة هنا الزاهد قبل الشهرة وعمليات التجميل .. لن تتخيل كيف كانت ؟

الرياض - محمد الاطلسي - خلال الأسابيع والأيام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي داخل مصر وخارجها تداول نشطاء مجموعة صور قديمة للفنانة االمصرية هنا الزاهد، كشفت تغير ملامحها عن شكلها الحالي، وهو ما دفع البعض للتأكيد على خضوعها للكثير من عمليات التجميل.

وبسؤال هنا الزاهد عن هذا الأمر، اعترفت بأنها خضعت لعملية تجميل واحدة، نافية كل ما يقال عن خضوعها للكثير من عمليات التجميل.

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هنا كشفت في تصريحات ، على هامش تكريمها في مهرجان “نجم العرب”، أنها أجرت هذه العملية في أنفها، مشددة على أنها لا تنزعج من مقارنة البعض ين ملامحها قبل وبعد هذه العملية.

وعن إمكانية تكرارها هذه العملية، أكدت الفنانة أنها لا تود تغيير أي شيء آخر في ملامحها، لافتة إلى أن العملية التي أجرتها في أنفها نجحت وأنها تحب ملامحها كما هي الآن.

كما علقت على تشبيه الجمهور لها بالدمية “باربي”، حيث قالت إنه أمر لطيف لأن “باربي” مثالا للجمال، ولكنها لا تحب هذا التشبيه لسبب واحد وهو أن “باربي” في النهاية دمية ليس لها روح، وأنها كم يهمها الشكل فتهمها أيضًا روح الشخص.