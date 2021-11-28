المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط يستقبل عائلة المصمم العالمي لبناني الاصل ايلي...

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، عائلة المصمم العالمي لبناني الاصل ايلي صعب، و الذي وصل إلى القاهرة مع أسرته مساء أمس لأقامة أحد عروض الأزياء.

وقد كان في استقبالهم بالمطار الأستاذة نسرين عثمانلي مديرة مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة، بالورود و الكتيبات الدعائية عن المقصد السياحي المصري.

و قد حرصت أسرة المصمم العالمي على زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية، وكان في استقبالهم الدكتور كريم قنديل عضو العلاقات العامة حيث قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، و أبدو إعجابهم بالمقتنيات الأثرية المتميزة والتي تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور، كما انبهروا بطريقة عرض المومياوات الملكية في القاعة الخاصة بهم والتي تم نقلها في موكب مهيب في ابريل الماضي.