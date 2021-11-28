“دموعك غالية قوي”.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يعلق على بكائها في أول ظهور إعلامي لها

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه الفنان وائل عبدالعزيز رسالة لشقيقته النجمة ياسمين عبدالعزيز، بعد ظهورها الأول عقب أزمتها الصحية الأخيرة مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج معكم الذي سيذاع قريبا علي قناة cbc.

ونشر وائل صورة لياسمين خلال بكائها بالحلقة، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، مصحوبة بتعليق: “بحبك ودموعك غالية عليا قوي.. معلش اختبار من ربنا”.

ياسمين عبدالعزيز تنهار في أول ظهور إعلامي

انفردت الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي بأول لقاء إعلامي مع ياسمين عبدالعزيز، بعد رحلتها المرضية الصعبة والتي عاشت فيها أصعب لحظات حياتها بين الحياة والموت.

تحدثت ياسمين عن الصعوبات التي عاشتها، وقالت خلال برومو الحلقة الذي كشفت عنه منى الشاذلي اليوم: “أنا كنت بموت ولقيت التربي بعت رسالتها عشان كان بيجهز التربة”.

وتابعت: “أنا فجأة لقيت بطتي بره، وكنت اكتر حاجة خايفة عليها ولادي ياسمين وسيف، ووصيت أخويا الكبير عليهم فعلا عشان يخلي باله منهم لأن مكنتش عارفة إني ممكن أرجع تاني”.

وأضافت: “كنت مرتاحة أروح لربنا، وهبقى هناك مبسوطة”.

واستطردت ياسمين: ” لما رجعت من السفر كنت لأزم أعدى المحنة والناس تشوفني ياسمين اللي اتعودوا عليها”.

وقالت ياسمين: “3 أشياء مش ممكن تشتريهم بالفلوس وهي الصحة وحب الناس والاحترام”.

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