الفنانة السعودية التي خطفت العيون بجمالها تختطف القلوب بارتداء الحجاب .. فمن تكون ؟ شاهد الصور ؟

الرياض - محمد الاطلسي - قبل عدة أسابيع وبشكل مفاجئ وغير متوقع أعلنت الفنانة السعودية نيرمين محسن بشكل مفاجئ عن ارتدائها للحجاب دون سابق إنذار، وتحدثت عن سبب قيامها بهذه الخطوة.

ونشرت نيرمين محسن عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" فيديو لها بالحجاب وتحدثت فيه عن سبب إرتدائه له، خاصة بعد غيابها عن عرض يومياتها مما أثار فضول المتابعين عن السبب.

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وقالت: "أحببت في هذه الأيام الجلوس مع نفسي لأنني كنت أريد اتخاذ قرار جدي في حياتي ينفعني في دنياي وآخرتي، وإن شاء الله أن ينفعني الله به في الدارين".

وأكملت: "كنت أود أخذ هذا القرار بعيدا عن كل البشر والناس، ولا يوجد كائن شاركني فيه أبدا، وأمي أول شخص عرف به، لأنني عزمت على هذا الأمر بتوفيق وإلهام ورحمة من رب العالمين".

وتابعت: "قبل أن أرجع الرياض أود أن أقول من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إني قررت أن أتحجب، وأسأل الله أن يجعله خيرا لي في الدنيا وفي الآخرة، وأسأل الله أن يغفر لنا ما مضى ويتقبل منا كل أعمال حسنة في الماضي والحاضر".

كما أكدت أن إرتدائها للحجاب هو إلهام من الله تعالى وذلك لمعرفته ب حبها له وتعلقها به منذ صغرها.

رغم أن قرار نيرمين محسن بارتداء الحجاب يعد خطوة جميلة وملهمة للكثيرات، إلَّا أنها تعرضت رغم ذلك للانتقاد والذم، وبدأو بالهجوم عليها بسبب المكياج والـ "فلاتر" وعدم ارتدائها للنقاب.

فكتب أحدهم: " لماذا تخبري العالم بذلك هذا رياء وسمعة الحجاب شي خاص فيك . والحجاب له شروط كامل بتغطية الوجة وعدم وضع مكياج وزينة وفلاتر." وعلق شخص آخر: "احذفي صورج الي بلا حجاب حسابج وتعالي نصدگج" وأضاف آخر: "يابقو الترند قامو يخثرقون ماهو انتي تعلمينا بنبينا صل الله عليه وسلم الله يهديك ووانثبري وسدي حلقك كانك صادقه."

ورد أحد متابعين السوشال ميديا على جميع التعليقات التي انتقدت الفنانة السعودية وقال: "اغلب التعليقات بترجع وتسوي مثل فلانة وعلاانه وتعليقات بزارين وحساد والعياذ بالله ادعوالها بالثبات ولكل من سلك طريق الهداية والله يثبتناكلنا على دينه.. مادري ليش ماتدعمون الانسان اذا سلك طريق خير والهدااية ..ليش دائما بلغة الاحباط و الطقطقه...لا تدخلون في النوايا وادعوا لها بالثبات و الهدايه..".

وبعد الهجوم الذي تعرضت له نيرمين محسن، ردت على كل من اتهمها بمحاولة إثارة الجدل وقالت: " أنا بعيدة كل البعد عن إثارة الجدل، وخاصة حينما يتعلق الأمر بقرار ارتدائي الحجاب الذي ساقه الله لي من بعد الهداية".

أما في ما يتعلق بنركها للحجاب فقالت: " الهداية والثبات من رب العالمين" وأضافت: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واللهم اهدنا فيمن هديت"