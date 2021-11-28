ليندسي لوهان تعلن خطوبتها على رجل أعمال عربي (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة الأمريكية ليندسي لوهان خطبتها على رجل الأعمال الإماراتي بدر شماس.

ونشرت ليندسي مجموعة صور لها مع خطيبها عبر حسابها على “إنستجرام” وكتبت: “حبي، حياتي، عائلتي، ومستقبلي”.

وحرصت ليندسي في الصور على إظهار خاتم الخطبة الذي ترتديه في يديها.

وبدر شماس شغل منصب نائب الرئيس المساعد في شركة كريدي سويس الدولية لإدارة الثروات، والتي يقع مقرها في دبي منذ عام 2018، وهو حاصل على دورة الهندسة الميكانيكية في جامعة جنوب فلوريدا .

وكانت ليندسي لوهان ظهرت مع بدر شماس في مهرجان موسيقي في دبي في 2020 ومنذ ذلك الوقت هي مرتبطة به.

ليندسي لوهان في فيلم جديد مع “نتفليكس”

وكانت قد كشفت شبكة Netflix عن أول صورة من فيلمها الجديد الذى ستقوم ببطولته الممثلة العالمية ليندسى لوهان، وذلك دون الكشف عن اسم الفيلم الجديد الذى سيطرح فى خلال الاحتفال بأعياد الكريسماس، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع “deadline”.

وتلعب لوهان دور البطولة في الفيلم أمام وتر أوفر ستريت، وكان قد أعلن بدء العمل على الفيلم الجديد في مايو الماضى، الفيلم الجديد يعد عودة لوهان إلى الساحة الفنية من جديد بعد الابتعاد فترة عن الأضواء.

في الفيلم تلعب لوهان دور وريثة فندق مدللة ومخطوبة حديثًا، والتي تعاني من فقدان الذاكرة بعد حادث تزلج وبالتالي تجد نفسها في رعاية مالك نزل وسيم، وابنته في الأيام التي سبقت عيد الميلاد.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع “deadline”، يشارك كل من جورج يونج وجاك واجنر وأوليفيا بيريز في فريق تمثيل الفيلم الجديد.

اقرأ أيضا

“لا تبكي فابنتك تتعشم فيك”.. مبروك عطية يوجه رسالة لـ رشوان توفيق بعد دعوى حجر ابنته عليه

“حسام كان بيموتها”.. نضال الأحمدية تكشف كواليس طلاق شيرين عبدالوهاب (فيديو)

بعد أن انتقدت تقديمها لـ”القاهرة السينمائي”.. منى عبدالوهاب ترد على بشرى

ياسمين عبدالعزيز تنهار من البكاء في أول ظهور إعلامي: كنت بموت وكانوا بيجهزوا التربة (فيديو)