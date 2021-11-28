لن تصدق هذه الفنانة الشهيرة هي آخر زوجات عمر الحريري  والمفاجأة بفارق السن بينهما ؟ .. شاهد صورهما معا

الرياض - محمد الاطلسي - عمر الحريري هو ممثل مصري، ولد في عام 1926، كانت بدايته مع السينما وهو طفل حيث شارك في فيلم (سلامة في خير) 1937، تخرج بعد ذلك من المعهد العالي لفن التمثيل العربي عام 1947، ليعمل بمسرح يوسف وهبي حيث شارك بمسرحية (الغيرة) عام 1948، ثم عمل بالمسرح القومي، وشارك بالعديد من الأعمال قبل أن يغادر القاهرة عام 1968 لإنشاء المسرح الوطني بليبيا حتى عام 1974 وعمل هناك مدرسًا للتمثيل واﻹخراج، ثم عاد ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعماله (ساكن قصادي، سكر هانم، شاهد ما شفش حاجة)، وافته المنية عام 2011 إثر معاناة مع سرطان العظام.

اذن الحريري هو فنان مصري مخضرم جمع بين عدد من الأجيال المختلفة، فهو فنان مسرحي، وواحد من فناني الزمن الجميل، وله باع طويل في السينما والدراما التليفزيونية إنه الفنان الراحل عمر الحريري.

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عمر تزوج في حياته 3 مرات، وأنجب من كل واحدة ابنه، فهو الملقب بأبو البنات، حيث تزوج في سن المراهقة وبناء على رغبة والده من آمال السلحدار، وأنجب منها ابنته نيفين، ووقعت بينهما خلافات كثيرة، ورغم ذلك أحبها وظل معها حتى وفاتها.

الزيجة الثانية لعمر كانت بعد سنوات وهي من نادية سلطان، وتحدث عن هذه الزيجة وقال: «التقيت بنادية في إحدى الحفلات فقد كانت رحمها الله سيدة مجتمع من الدرجة الأولى ويشهد الجميع برقيها وثقافتها ودارت بيننا مناقشات ولقاءات عديدة ووجدتها متميزة ومختلفة عن الأخريات فتزوجنا وأنجبت منها ابنتي الثانية ميريت، ولا يمكن أن أنسى السنوات الجميلة التي قضيتها معها حتى بدأت أيضاً الخلافات بنفس الشكل الذي عانيته في الزيجة الأولى ووصلت العلاقة لطريق مسدود فاتفقنا على الانفصال بهدوء ودفعني هذا لعدم التفكير في خوض التجربة والتفرغ لفني فقط». الزيجة الثالثة والاشهر في حياة عمر كانت من الفنانة المغربية رشيدة رحموني، والتي كانت تصغر الحريري بـ35 عامًا، ولكنها أحبته، واستطاعت أن تتغلغل إلى قلبه وأنجبت منه ابنتهما بريهان، وعاش معها حتى وفاته في عام 2011، وقيل وقتها أن رشيدة تزوجته طمعًا في الشهرة، ولكنها أثبتت العكس فلم تطلب منه شيئًا، وقال عمر إنها أعادت إليه شبابه.