دنيا سمير غانم تكشف عن طلب والدتها من رشوان توفيق خلال فترة مرضها

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن الطلب الذي طلبته والدتها من الفنان رشوان توفيق خلال فترة مرضها.

ونشرت دنيا صورة للفنان رشوان توفيق عبر حسابها على “إنستجرام”: “أنا مش هانسى إن مامي في عز تعبها، ومرضها قالتلي كلمي الحاج رشوان، قوليله يدعيلنا أنا وبابي.

وتابعت دنيا سمير غانم: وأنا كلمت حضرتك كنت باعيط غصب عني وأنا باطلب منك تدعيلهم وحضرتك، كنت في منتهى الحنية والطيبة، أنا بس عايزة أقول لحضرتك إن زعلك ما يهونش علينا أبدًا، وإن كلنا ولادك وبنحبك.

وقد تفاعل العديد من النجوم كذلك مع الرسالة التي قامت بنشرها دنيا سمير غانم وساندوا أيضا الفنان رشوان توفيق وكان من بينهم عمر السعيد ووفاء عامر، وإيمي طلعت زكريا التي علقت قائلة: “مش هيعرفوا يعنى ايه اب غير بعد فوات الأوان ربنا يهديهم”.

رشوان توفيق يكشف تفاصيل علاقته بـ دلال عبدالعزيز

رشوان توفيق كشف أثناء لقائه ببرنامج “واحد من الناس” المعروض على قناة “الحياة” عن تفاصيل علاقة الصداقة التي ربطته بالفنانة الراحلة دلال عدبالعزيز كما أوضح أنه كان رافض فكرة زواجها من الفنان سمير غانم في البداية بسبب فارق السن لكنها اقنعته بسبب حبها الكبير للفنان الراحل، كما أكد رشوان توفيق أنه كان على تواصل مستمر مع دنيا سمير غانم أثناء فترة مرض والدتها دلال عبدالعزيز وتواجدها في المستشفى وكان يدعو لها.

فقال رشوان توفيق: “لقد رأيت دلال عبدالعزيز في أحد أحلامي وهي ترتدي فستان أخضر قبل رحيلها بـ4 سنوات وطلبت من الراحلة رجاء الجداوي أن تبلغها بما رأيت فتواصلت معي دلال وتحدثنا، وكانت في فترة مرضها اتواصل مع ابنتها دنيا سمير غانم وكانت تخبرني أن دلال تبتسم عندما تسمع صوتي في المكالمة، وكنت أدعى لها باستمرار”.

ابنة رشوان توفيق تقيم دعوى للحجر عليه

وفي سياق متصل، قال الفنان رشوان توفيق في تصريحات صحفية، إن ابنته رفعت دعوى حجر ضده، وذلك بتحريض من زوجها، مشيرًا إلى أنه راض عنها ولكنه يعيش في صدمة بعد هذا الأمر، وحرص عدد كبير من النجوم على دعمه، ومواساته بعد هذه الأزمة.

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