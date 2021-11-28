الكشف عن هوية الراقصة الوحيدة التي اوصى رشدي أباظة أن تزوره في قبره .. لن تتوقع من هي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - بدأ حياته في عالم السينما حين أسند إليه المخرج بركات دورًا مهمًا في فيلم المليونيرة الصغيرة عام 1948، وفي عام 1950 سافر إلى إيطاليا لمدة ستة أشهر على أمل الظهور في أفلام إيطالية، ولكن لم يكتب له النجاح هناك. من أهم أفلامه: (امرأة على الطريق، الطريق، طريق الأمل، الرجل الثاني، صراع في النيل، في بيتنا رجل، الزوجة رقم 13). توفي في عام 1980 بعد معاناة مع سرطان المخ.

رشدي أباظة، ممثل مصري مشهور. ينحدر من الأسرة الأباظية المصرية المعروفة والشائع عنها أنها ذات أصول شركسية، وأمه من أصول إيطالية.

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وقد اكتسبت عائلة أباظة هذا اللقب من جنسية أمهم زوجة الشيخ العايد التي كانت من إقليم أباظيا (أبخازيا). لم تكن مشاريع رشدي أباظة تشمل أنه سيصبح ممثلا في يوم من الأيام.

لقد تزوج رشدي أباظة من الراقصة تحية كاريوكا، ليكون الزوج رقم 7 بين زيجاتها المتعددة، واستمرت العلاقة لمدة ثلاث سنوات. وتطورت العلاقة بين تحية كاريوكا ورشدي أباظة، وكثرت بينهما الخلافات، إلى انتهت العلاقة بينهما إلى الطلاق، وراجت الشائعات، فالبعض قال بأن السبب خيانة "أباظة" لـ"تحية" كاريوكا في لبنان.

وقد نشرت مجلة "الشبكة" اللبنانية، خبر طلاق تحية كاريوكا، حيث قالت، بأن قصة الثنائي انتهت، بعد أن صممت تحية الانفصال وهي في العراق، وكان رشدي أباظة، يرفض بناءا على وسطاء. وأشارت المجلة اللبنانية، بأن رشدي أباظة وتحية كاريوكا كانا في رحلة العودة من جنازة الفنانة كاميليا، ولم تستطع القيادة وأخرجت مفتاح سيارتها من حقيبتها لأباظة كي يقود هو السيارة إلى بيتها.

وفي نهاية الليلة لم تطلب منه مفاتيح السيارة قائلة: "الرجل الذي يحتفظ بمفتاح سيارة تحية كاريوكا في جيبه هو الذي يستطيع أن يحتفظ بمفتاح قلبها أيضًا".

وبعد ارتباطهم وزواجهم لمدة طويلة، ليأتي موعد الانفصال، وطلبت منه مفتاح السيارة، ليتأكد أباظة بأنها مصممة على الطلاق، وقام بإرسال لها مفتاح السيارة وقسيمة الطلاق.

وكانت تحية كاريوكا، قد اعترفت بأن أفضل أزواجها كان الفنان رشدي أباظة، وقالت في حوار تليفزيوني:"ثلاث سنين وكأني كنت في الجنة، وهو كان بيعزني حتى كتب في وصيته مش عاوز حد يزورني في قبري غير تحية".